綠議員串連籲正視危機 王鴻薇：剩賴清德自己還死不悔改

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
民進黨跨縣市17位地方議員連署「請賴總統正視危機」，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇說，這是要逼賴清德總統自己改變路線，其實當中點出很多問題是國民黨早就提醒過的，賴還以為是在野黨在做對，結果現在連自家議員都看不下去，只有賴自己還看不清楚。

大罷免失敗後，今天上午民進黨北中南跨縣市有17位議員連署，「請賴總統正視我們的危機——五點行動倡議」並同時在臉書發文。

文中指出他們承認失敗，但結果失敗不代表國家問題不存在，包含第一，守護憲政，要朝野共同協商與溝通，窮盡各種手段，一同守護憲政；第二，經濟安全，要提出全方位對策；第三，「先維綠查」，研發「先」進能源，「維」持供電穩定，擴大多元「綠」能，徹「查」弊案清除能源蟑螂；第四，地方主義，只要地方可以做的事情，中央就要勇敢放手，權責劃分清楚；第五，黨務改革，強化社會溝通。

王鴻薇表示，民進黨議員們現在是要逼賴清德自己改變路線，也點出很多問題，包含要落實財劃法、徹查綠能弊案重重，像是「小英男孩」涉索賄等，就給民眾非常大的反感。這些內容其實國民黨早就提醒，但賴清德就是不聽，以為是在野黨在做對，結果連自家議員都看不下去，要站出來敲醒賴清德，只有賴清德自己還看不清楚。

王鴻薇感嘆，不過情況看起來不樂觀，直到現在，賴清德心中還想著大權一把抓，像國民黨團今天早上記者會所說，現在行政院還不想依財劃法分配給地方的一般性補助款，企圖改成「申請制」，想要集權又集錢，所以賴清德根本沒有真的在檢討，持續死不悔改。

議員 賴清德 國民黨 王鴻薇

