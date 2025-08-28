蔣萬安不滿中央裝冷氣地方繳電費 主計長：統籌多了絕對有錢
一般性補助款爭議未歇，台北市長蔣萬安今赴行政院會批評，重綠輕藍的作法，他不能接受；前幾年行政院推動班班有冷氣，現在突然宣布取消補助各級學校電費補助，「你裝冷氣，我繳電費」，行政院有沒有想過，有多少地方政府財政狀況付不出電費？主計長陳淑姿在立院被問及相關問題時表示，地方統籌分配款增加了，絕對有錢的。
立法院今天審議追加預算案，民進黨立委李坤城質詢時表示，蔣萬安今天拋出「為什麼裝完冷氣，電費要地方來出」議題，但按照相關法律規定，轄區內的學校經費本來就屬於地方政府職責，是因為過去中央錢比較多，所以有補助地方，但現在「財劃法」修法後，地方拿的統籌分配款比過去多了，究竟有沒有錢來繳電費？
陳淑姿指出，絕對有錢的，以台北市為例，統籌分配稅款加上一般性社福分配，光是這兩項就多出1百多億元，應把「地方制度法」規定屬於地方自治的事項，回歸給地方去編列預算才合理。
陳淑姿說，因應「財劃法」修法，中央給地方的統籌分配款會增加4165億元，加上原來就有4676億元，合計有8千多億元，「財劃法」又規定一般性補助款要維持，縣市又要求計畫型補助，比例不能變動，還有已經核定的要照常執行，加總起來，是中央財政沒辦法負擔的。
