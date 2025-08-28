一般性補助款分配地方跳腳 台中市府籲公式化透明
行政院近期調整一般性補助款，引發地方不滿。台北市長蔣萬安批評此舉「重演前瞻預算重綠輕藍」強調無法接受。台中市副市長鄭照新今日代表出席行政院會，也呼籲中央應將補助分配公式化，無論依據人口數或財政分級，都應盡速釐清。
鄭照新指出，以台中市為例，2026年度一般性補助款目前僅確定社福經費41.3億元，其餘項目至今沒有明確數字，導致市府原本預計送出的年度預算編列受到影響。他強調，看似是金額分配問題，實際上關乎中央與地方的權責定位。
他舉「班班有冷氣」政策為例，中央制定政策，地方政府則負責配套與執行，其中電費補助屬於中央責任，卻不能因統籌分配稅款調整而隨意變動，否則將使地方財務規劃陷入不確定。
除了統籌分配的爭議，鄭照新也提醒，若中央額外切出「專項補助」，將直接排擠計畫性補助經費。他強調，專項補助同樣需要公開透明、公式化。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言