一般性補助款分配地方跳腳 台中市府籲公式化透明

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市副市長鄭照新今天參加行政院會，建議一般性補助應該公式化，是人口還是財政分級應該盡速釐清。圖／聯合報系資料照
台中市副市長鄭照新今天參加行政院會，建議一般性補助應該公式化，是人口還是財政分級應該盡速釐清。圖／聯合報系資料照

行政院近期調整一般性補助款，引發地方不滿。台北市長蔣萬安批評此舉「重演前瞻預算重綠輕藍」強調無法接受。台中市副市長鄭照新今日代表出席行政院會，也呼籲中央應將補助分配公式化，無論依據人口數或財政分級，都應盡速釐清。

鄭照新指出，以台中市為例，2026年度一般性補助款目前僅確定社福經費41.3億元，其餘項目至今沒有明確數字，導致市府原本預計送出的年度預算編列受到影響。他強調，看似是金額分配問題，實際上關乎中央與地方的權責定位。

他舉「班班有冷氣」政策為例，中央制定政策，地方政府則負責配套與執行，其中電費補助屬於中央責任，卻不能因統籌分配稅款調整而隨意變動，否則將使地方財務規劃陷入不確定。

除了統籌分配的爭議，鄭照新也提醒，若中央額外切出「專項補助」，將直接排擠計畫性補助經費。他強調，專項補助同樣需要公開透明、公式化。

