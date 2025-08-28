立院聯席會審各部會追加預算 人員擠爆會議室

立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會聯席，上午審查114年度中央政府總預算追加預算案。總統府秘書長潘孟安率同，主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲、金管會主委彭金隆等等各部會首長出席，除了首長外還有各部會的官員也一同列席。

