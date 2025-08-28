立院聯席會審各部會追加預算 人員擠爆會議室

快訊

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會聯席，上午審查114年度中央政府總預算追加預算案。總統府秘書長潘孟安率同各部會首長出席，出席人員擠滿會議室。記者黃義書／攝影
立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會聯席，上午審查114年度中央政府總預算追加預算案。總統府秘書長潘孟安率同，主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲、金管會主委彭金隆等等各部會首長出席，除了首長外還有各部會的官員也一同列席。

各部會的算追加預算書，放滿了會議桌；出席人員更擠滿了立法院九樓的大會議室，會議室中顯示二氧化碳濃度偏高。主席賴士葆一度要求，擠在出入口處的出席人員，可到其他會議中視訊觀看會議狀況，以舒緩人群密度。

立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會聯席，上午審查114年度中央政府總預算追加預算案。總統府秘書長潘孟安率同各部會首長出席，出席人員擠滿會議室，室內空氣品質不佳。記者黃義書／攝影
立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會聯席，上午審查114年度中央政府總預算追加預算案。出、列席人員眾多，室內顯示CO2濃度偏高。記者黃義書／攝影
立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會聯席，上午審查114年度中央政府總預算追加預算案。各部會的算追加預算書，放滿了會議桌。記者黃義書／攝影
財政 立法院 追加預算

