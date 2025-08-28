立院聯席會審各部會追加預算 人員擠爆會議室
立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會聯席，上午審查114年度中央政府總預算追加預算案。總統府秘書長潘孟安率同，主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲、金管會主委彭金隆等等各部會首長出席，除了首長外還有各部會的官員也一同列席。
各部會的算追加預算書，放滿了會議桌；出席人員更擠滿了立法院九樓的大會議室，會議室中顯示二氧化碳濃度偏高。主席賴士葆一度要求，擠在出入口處的出席人員，可到其他會議中視訊觀看會議狀況，以舒緩人群密度。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言