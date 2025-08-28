影／一般性補助款將改申請制 侯友宜：不論哪種算法都希望不要減少

一般性補助款遭砍引發各縣市府跳腳，新北市長侯友宜今受訪表示，一般性補助款不論是申請制或是公式的算法，都希望不要減少，希望能夠符合人民需要，照顧到人民，這才是大家所樂見的。

侯友宜今視察捷運三鶯線LB09陶瓷老街站公共藝術暨站體裝修進度，受訪時表示，一般性補助款長年來都是法定分配給各縣市，現在中央改成申請制，地方希望是就法定的預算，尤其像弱勢族群、教育、警消等等這些預算，不管是申請制或是公式的算法，都希望不要減少，他相信不管用什麼方式，希望能夠符合人民需要，照顧到人民，這才是大家所樂見的。

