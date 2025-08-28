吳思瑤：高出市價10倍買陸機器狗 蔣萬安向中央討錢亂花「不合格」

台北市副市長李四川日前宣傳以智能機器狗巡視人行道，但遭民進黨議員發現是中國製造，要求停用。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，市府以高出市價十倍以上價格，採購具國安及資安疑慮產品，「如果蔣萬安只會向中央討錢，拿錢不辦事、搶到錢亂花錢，這樣的首都市長完全不合格。」

吳思瑤表示，蔣萬安有錢買中國機器狗，且是有國安、資安疑慮的中國機器狗產品，那真的要問，「中央給台北市的錢，這樣被濫用濫撒？」蔣市府買的中國機器狗，價格超出市價10倍以上，台北市議會應當監督、算清楚，「如果蔣萬安只會向中央討錢，拿錢不辦事、搶到錢亂花錢，這樣的首都市長完全不合格」。

吳思瑤說，從中國機器狗採購案可見，蔣萬安對自己市府的預算執行如此慢不經心，「只會砲打中央，向中央搬錢、討錢」，中央政府總預算此次是史上最難編列的一次，也是中央政府財政最黑暗的時期。藍白雖惡修財劃法，但中央依舊想方設法補助地方，明年度中央補助地方的預算也來到史上新高，中央補助各縣市政府增加了1915億元的統籌分配款。

吳思瑤以台北市為例，指出明年中央增加補助440億元給台北市，成長幅度達64％。蔣萬安應做好功課，「要向中央討錢、砲打中央之前，蔣萬安到底知不知道中央明年多給台北市440億，來到史上新高？」

吳思瑤說，中央給予台北市財政挹注漲幅達64％，蔣萬安應管好市府的財政紀律及預算執行，不要「只討錢、不辦事」，或「只討錢、亂花錢」，「有錢去買中國機器狗，沒錢支應學生電費？」

