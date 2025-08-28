快訊

台南早產兒平安抵林口長庚畫面曝 院方：直接送新生兒加護病房治療

台南早產女嬰「小平安」轉院林口長庚！國道紅斑馬全程接力護送已抵達

一般性補助款爭議未歇…蔣萬安再轟政院：重演前瞻重綠輕藍 不能接受

聽新聞
0:00 / 0:00

吳思瑤：高出市價10倍買陸機器狗 蔣萬安向中央討錢亂花「不合格」

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
北市府率先啟用智慧機器狗巡檢，但用機器狗引發資安疑慮。圖／取自李四川臉書
北市府率先啟用智慧機器狗巡檢，但用機器狗引發資安疑慮。圖／取自李四川臉書

北市副市長李四川日前宣傳以智能機器狗巡視人行道，但遭民進黨議員發現是中國製造，要求停用。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，市府以高出市價十倍以上價格，採購具國安及資安疑慮產品，「如果蔣萬安只會向中央討錢，拿錢不辦事、搶到錢亂花錢，這樣的首都市長完全不合格。」

吳思瑤表示，蔣萬安有錢買中國機器狗，且是有國安、資安疑慮的中國機器狗產品，那真的要問，「中央給台北市的錢，這樣被濫用濫撒？」蔣市府買的中國機器狗，價格超出市價10倍以上，台北市議會應當監督、算清楚，「如果蔣萬安只會向中央討錢，拿錢不辦事、搶到錢亂花錢，這樣的首都市長完全不合格」。

吳思瑤說，從中國機器狗採購案可見，蔣萬安對自己市府的預算執行如此慢不經心，「只會砲打中央，向中央搬錢、討錢」，中央政府總預算此次是史上最難編列的一次，也是中央政府財政最黑暗的時期。藍白雖惡修財劃法，但中央依舊想方設法補助地方，明年度中央補助地方的預算也來到史上新高，中央補助各縣市政府增加了1915億元的統籌分配款。

吳思瑤以台北市為例，指出明年中央增加補助440億元給台北市，成長幅度達64％。蔣萬安應做好功課，「要向中央討錢、砲打中央之前，蔣萬安到底知不知道中央明年多給台北市440億，來到史上新高？」

吳思瑤說，中央給予台北市財政挹注漲幅達64％，蔣萬安應管好市府的財政紀律及預算執行，不要「只討錢、不辦事」，或「只討錢、亂花錢」，「有錢去買中國機器狗，沒錢支應學生電費？」

北市 蔣萬安 機器狗 吳思瑤

延伸閱讀

吳思瑤：追加878億是藍白洗白惡刪預算機會 勿再重蹈覆轍

綠連署逼宮柯建銘？吳思瑤稱沒收到：應當沒有人敢拿給我簽

蔣萬安再轟政院：一般補助款重演前瞻重綠輕藍 不能接受

北部地區晚間4級地震！蔣萬安臉書秒發文 網友讚「速度好快」

相關新聞

AIT同一天分PO陳其邁、黃國昌照 網友：表情說明了一切

美國在台協會（AIT）昨貼出處長谷立言（Raymond F. Greene）、高雄分處處長張子霖（Neil Gibson...

地方補助款將改申請制 藍黨團轟：賴清德還嫌民調不夠低？

一般性補助款遭砍引發各縣市府跳腳，國民黨立法院黨團批評，行政院現在甚至還要將該補助款改為「申請制」，以後地方政府都要仰人...

吳思瑤：追加878億是藍白洗白惡刪預算機會 勿再重蹈覆轍

立法院將審行政院編列878億追加預算案。民進黨團幹事長吳思瑤今指出，這筆經費目的在於補回先前被藍白刪減的款項，讓國家政務...

蔣萬安再轟政院：一般補助款重演前瞻重綠輕藍 不能接受

一般性補助款爭議未歇，台北市長蔣萬安昨質疑行政院主計總處擴大解釋一般性補助款「總額不變」，藉此砍個別政府的一般性補助。他...

罷免失敗⋯花蓮 「台派」咖啡廳搬台南 網酸爆：曹興誠也搬過去

花蓮一家台派咖啡店力挺大罷免，放話「罷免傅崐萁失敗就關店」，在7月26日首波罷免投票後關店，昨天曝光將遷店「落腳文化古都...

新竹市議會議員職員回娘家 高虹安驚喜現身

全台大罷免，新竹市長高虹安不同意票拿下12萬4360票，成功挺過罷免風波；新竹市議會28日舉辦議員職員回娘家活動，邀請上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。