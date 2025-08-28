北市幼兒園虐童事件 林月琴批評北市府失職、行政怠惰

立委林月琴、台北市議員張文潔及家表代表，上午在立法院舉行「老師停職卻改到補習班帶孩子? 北市府縱容兒虐一再重演」記者會。北市某幼兒園受害幼童家長到場控訴孩子受創，立委林月琴質疑北市教育局怠惰卸責、恐釀更多孩子受害。

林月琴表示，該幼兒園案件再次凸顯蔣萬安市長及台北市政府失職、行政怠惰與對業者的縱容。孩子已經受過一次傷害，不能再因教育局的問題與業者的欺瞞，而讓悲劇不斷發生。唯有徹底落實監管，才能守護兒少安全。

林月琴呼籲，立即啟動心理輔導機制，協助受害孩子與家庭。第二、嚴懲違規園所與人員，杜絕「停職轉任補習班」漏洞。第三、徹查113年調查不成案責任，防止重蹈覆轍，第四，園長「借牌」、無資格親屬進園及其他違規問題應立即重罰。

商品推薦