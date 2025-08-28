吳思瑤：追加878億是藍白洗白惡刪預算機會 勿再重蹈覆轍

立法院將審行政院編列878億追加預算案。民進黨團幹事長吳思瑤今指出，這筆經費目的在於補回先前被藍白刪減的款項，讓國家政務能夠回歸正常運作，呼籲在野黨應理性監督，不是一再以報復心態阻撓，勿再重蹈覆轍，「不要以為癱瘓的是政府，傷害是國家人民。」

吳思瑤表示，878億元追加預算涵蓋地方政府需求，攸關民生與施政推動，是行政部門回應人民所需的動作，更是讓藍白洗白過去惡刪預算的最後機會，「不要連這個機會都推翻，不就重蹈覆轍？」

國防預算部分，吳思瑤點名國民黨立委馬文君與翁曉玲，批評其持續以不合理的理由刪減國防支出，依舊故態復萌，而這種食髓知味的行為，不僅傷害政府正常運作，更損害的是國家安全與人民利益。

「看到是台電就要打到死。」吳思瑤說，近期在協商韌性特別條例修正案時，藍白聯手刪除台電200億元電力系統優化改善預算，就是打擊北市科等產業園區的發展，這不也是台北市前市長柯文哲說嘴的政績？相關經費攸關全台工業區供電，甚至影響輝達等國際企業進駐，藍白的刪減舉動並不理性。

吳思瑤強調，預算審查應以人民利益為核心，避免惡性報復或政治操作，藍白應回歸理性，給予政府必要的資源，讓政策能夠落實，國家發展不再因無謂的政黨角力而受阻。

