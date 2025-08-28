阮昭雄：任政院副秘書長 將加強朝野有效溝通

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院副秘書長阮昭雄。圖／聯合報系資料照片

新任行政院副秘書長阮昭雄今天在立法院受訪表示，未來對朝野、立院黨團會更積極、有效的溝通，過去行政院長卓榮泰的溝通是有目共睹，只要把更多溝通力更加落實，相信沒有問題。

阮昭雄指出，未來的新職重點就是協助院長、副院長、秘書長在相關院內的事務，除此之外，行政院長卓榮泰也特別交代，未來在行政、立法兩院，以及黨團的協商聯絡，希望扮演一定的角色，這是新的挑戰，他會全力以赴。

未來要如何跟在野黨溝通？阮昭雄說明，卓榮泰一再宣示未來新內閣AI 2.0全面提升，對朝野、立院黨團要積極、有效的溝通，過去卓榮泰的溝通是有目共睹，只要把更多溝通力更加落實，相信沒有問題。

對於近日的朝野討論的預算？阮昭雄說，在野黨團一定要立場跟職責，但是就事論事，他們會把相關預算說明清楚，相信會受到大多屬立委支持跟認同的。

