AIT同一天分PO陳其邁、黃國昌照 網友：表情說明了一切

美國在台協會（AIT）昨貼出處長谷立言（Raymond F. Greene）、高雄分處處長張子霖（Neil Gibson）合體高雄市長陳其邁趣味挑戰的影片，三人以台語、美語和中文接龍答題，趣味橫生，對照AIT同一天PO出谷立言與民眾黨主席黃國昌的合照，親疏立見。

AIT上傳的影片中，谷立言、張子霖與陳其邁一起挑戰機智問答，題目涵蓋AIT高雄分處吉祥物名稱、美國與高雄芒果產地的州名及地名等，過程中，陳其邁連續得分，谷立言也題題正確；張子霖則不時向陳其邁討答案。

「看圖三語挑戰」環節，陳其邁用台語解釋、張子霖與谷立言分別用英語及中文答題，其中為了表達高雄市著名地標「龍虎塔」，張子霖多次遊走犯規邊緣，完成挑戰後，三人大啖高雄美式餐廳烤肉拼盤，谷立言熱情邀請台灣民眾，搭乘7月開航的聯合航空到美國一遊。

陳其邁期盼透過多元互動，共同促進台美情誼，未來進一步拓展高雄與美國在各領域的合作機會。AIT則在官網註明「他們的默契與樂趣，完美展現高雄與美國間的深厚友誼」。

谷立言處長26日也與民眾黨主席黃國昌會員面，討論美國與台灣在經濟、防衛與社會韌性等議題的合作，不過AIT昨早PO出的合照，谷立言露出淺笑，黃國昌則一臉嚴肅，網友留言說，「表情說明了一切」。 美國在台協會27日PO出處長谷立言（右）與民眾黨主席黃國昌（左）合照，黃一臉嚴肅。圖／翻攝自AIT臉書官網

