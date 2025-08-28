快訊

柯建銘該卸任總召？賴清德表態：黨團改選會更符合社會期待

傳放棄1年3000萬元商業代言費 李洋接首任運動部長代價大

馬偕、彰基遭駭客勒索 調查局查CrazyHunter集團首腦為2陸籍人士

AIT同一天分PO陳其邁、黃國昌照 網友：表情說明了一切

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁與美國在台協會谷立言處長、高雄分處張子霖處長共同拍片，挑戰，三人表情歡愉。圖／高市府行國處提供
高雄市長陳其邁與美國在台協會谷立言處長、高雄分處張子霖處長共同拍片，挑戰，三人表情歡愉。圖／高市府行國處提供

美國在台協會（AIT）昨貼出處長谷立言（Raymond F. Greene）、高雄分處處長張子霖（Neil Gibson）合體高雄市長陳其邁趣味挑戰的影片，三人以台語、美語和中文接龍答題，趣味橫生，對照AIT同一天PO出谷立言與民眾黨主席黃國昌的合照，親疏立見。

AIT上傳的影片中，谷立言、張子霖與陳其邁一起挑戰機智問答，題目涵蓋AIT高雄分處吉祥物名稱、美國與高雄芒果產地的州名及地名等，過程中，陳其邁連續得分，谷立言也題題正確；張子霖則不時向陳其邁討答案。

「看圖三語挑戰」環節，陳其邁用台語解釋、張子霖與谷立言分別用英語及中文答題，其中為了表達高雄市著名地標「龍虎塔」，張子霖多次遊走犯規邊緣，完成挑戰後，三人大啖高雄美式餐廳烤肉拼盤，谷立言熱情邀請台灣民眾，搭乘7月開航的聯合航空到美國一遊。

陳其邁期盼透過多元互動，共同促進台美情誼，未來進一步拓展高雄與美國在各領域的合作機會。AIT則在官網註明「他們的默契與樂趣，完美展現高雄與美國間的深厚友誼」。

谷立言處長26日也與民眾黨主席黃國昌會員面，討論美國與台灣在經濟、防衛與社會韌性等議題的合作，不過AIT昨早PO出的合照，谷立言露出淺笑，黃國昌則一臉嚴肅，網友留言說，「表情說明了一切」。

美國在台協會27日PO出處長谷立言（右）與民眾黨主席黃國昌（左）合照，黃一臉嚴肅。圖／翻攝自AIT臉書官網
美國在台協會27日PO出處長谷立言（右）與民眾黨主席黃國昌（左）合照，黃一臉嚴肅。圖／翻攝自AIT臉書官網

谷立言 陳其邁 黃國昌 美國在台協會

延伸閱讀

王義川指委員會發言獨厚黃國昌 吳宗憲回嗆：你當下任召委

黃國昌會面AIT處長谷立言 喊話台美關稅盡快有明確結果

跨政治光譜互動再加一 AIT：谷立言與黃國昌碰面談經濟、防衛

綠委接力砲柯建銘 黃國昌轟噁心：喊打喊殺自己都忘了？

相關新聞

AIT同一天分PO陳其邁、黃國昌照 網友：表情說明了一切

美國在台協會（AIT）昨貼出處長谷立言（Raymond F. Greene）、高雄分處處長張子霖（Neil Gibson...

地方補助款將改申請制 藍黨團轟：賴清德還嫌民調不夠低？

一般性補助款遭砍引發各縣市府跳腳，國民黨立法院黨團批評，行政院現在甚至還要將該補助款改為「申請制」，以後地方政府都要仰人...

罷免失敗⋯花蓮 「台派」咖啡廳搬台南 網酸爆：曹興誠也搬過去

花蓮一家台派咖啡店力挺大罷免，放話「罷免傅崐萁失敗就關店」，在7月26日首波罷免投票後關店，昨天曝光將遷店「落腳文化古都...

蔣萬安再轟政院：一般補助款重演前瞻重綠輕藍 不能接受

一般性補助款爭議未歇，台北市長蔣萬安昨質疑行政院主計總處擴大解釋一般性補助款「總額不變」，藉此砍個別政府的一般性補助。他...

吳思瑤：追加878億是藍白洗白惡刪預算機會 勿再重蹈覆轍

立法院將審行政院編列878億追加預算案。民進黨團幹事長吳思瑤今指出，這筆經費目的在於補回先前被藍白刪減的款項，讓國家政務...

地方補助款將改申請制 國民黨團批賴總統嫌民調不夠低

行政院提出「114年度中央政府總預算追加預算案」，要將補助款改為「申請制」，國民黨團今天舉行記者會，表示以後地方政府都要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。