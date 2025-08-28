AIT同一天分PO陳其邁、黃國昌照 網友：表情說明了一切
美國在台協會（AIT）昨貼出處長谷立言（Raymond F. Greene）、高雄分處處長張子霖（Neil Gibson）合體高雄市長陳其邁趣味挑戰的影片，三人以台語、美語和中文接龍答題，趣味橫生，對照AIT同一天PO出谷立言與民眾黨主席黃國昌的合照，親疏立見。
AIT上傳的影片中，谷立言、張子霖與陳其邁一起挑戰機智問答，題目涵蓋AIT高雄分處吉祥物名稱、美國與高雄芒果產地的州名及地名等，過程中，陳其邁連續得分，谷立言也題題正確；張子霖則不時向陳其邁討答案。
「看圖三語挑戰」環節，陳其邁用台語解釋、張子霖與谷立言分別用英語及中文答題，其中為了表達高雄市著名地標「龍虎塔」，張子霖多次遊走犯規邊緣，完成挑戰後，三人大啖高雄美式餐廳烤肉拼盤，谷立言熱情邀請台灣民眾，搭乘7月開航的聯合航空到美國一遊。
陳其邁期盼透過多元互動，共同促進台美情誼，未來進一步拓展高雄與美國在各領域的合作機會。AIT則在官網註明「他們的默契與樂趣，完美展現高雄與美國間的深厚友誼」。
谷立言處長26日也與民眾黨主席黃國昌會員面，討論美國與台灣在經濟、防衛與社會韌性等議題的合作，不過AIT昨早PO出的合照，谷立言露出淺笑，黃國昌則一臉嚴肅，網友留言說，「表情說明了一切」。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言