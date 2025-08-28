聽新聞
地方補助款將改申請制 國民黨團批賴總統嫌民調不夠低
行政院提出「114年度中央政府總預算追加預算案」，要將補助款改為「申請制」，國民黨團今天舉行記者會，表示以後地方政府都要仰人鼻息，批評賴清德總統還嫌民調不夠低。
國民黨團書記長王鴻薇指出，中央政府本來就應遵守財劃法規定，每年給地方的一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算編列數，結果行政院又在亂搞。以後就是喜歡台南就給多一點，不喜歡台北就給少一點，決不接受如此黑箱作業，將嚴正抗議。
