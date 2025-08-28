亞洲太平洋國會議員聯合會（APPU）第53屆年會今（28日）在台北圓山飯店開幕，賴清德總統致詞表示，台灣會展現維護區域和平的決心，台灣將採取落實和平四大支柱行動方案、強化與邦交國合作，以及強化對亞洲各國合作，來促進亞太區域的和平繁榮與經濟發展。

賴總統指出，今年年會主題是亞太區域社會韌性強化以及國會合作，聚焦經濟永續發展與社會韌性強化等，亞太區域面臨疫情、氣候變遷和地緣政治變化等等挑戰，當前如何透過APPU平台，強化各國合作是非常重要。

賴總統表示，台灣會採取三項行動來促進亞太區域的和平繁榮和經濟發展。

他首先提到自己的和平四大支柱行動方案，賴總統指出，台灣會展現維護區域和平的決心，台灣有責任守護自己國家安全，也將有義務捍衛區域和平穩定；台灣會強化國防力量、強化經濟韌性、與各國合作發揮嚇阻力量，以實力達到和平，並在對等尊嚴的狀況下，樂意與中國交流合作，促進兩岸和平共榮。

其次，賴總統指出，台灣會強化與邦交國合作，台灣對吐瓦魯、馬紹爾及帛琉在氣候變遷密切合作，未來將結合日本、美國、澳洲與亞洲的國家，進一步推動跟邦交國的各項合作，促進彼此繁榮發展。

第三，賴總統表示，台灣會利用APPU，強化台灣與亞洲各國合作，呼籲各位會員國能盡力支持台灣在各面向的合作；他說，團結合作力量大，這不僅對各會員國有幫助，對區域繁榮發展也有莫大幫助。

作為年會主席的立法院長韓國瑜致詞指出，今年是中華民國第十一度舉辦APPU大會，彰顯台灣長期致力於深化區域合作、強化民主治理的堅定承諾與不懈努力；當前國際局勢瞬息萬變，各界共同面對氣候變遷、經濟轉型和公共衛生等跨國挑戰，這些棘手課題並非單一國家能獨力應對，APPU作為國會外交平台，深化合作的角色更顯迫切。

韓國瑜表示，中華民國作為全球民主陣營的重要夥伴，始終堅持自由與民主信念，勇敢面對全球面臨的共同挑戰，積極貢獻心力；過去幾十年來，台灣在氣候調適、災害防救與社會韌性建設方面累積豐富經驗，並長期與友邦及理念相近的國際夥伴分享，攜手提升整體應對能力；他呼籲各會員國持續支持台灣有意義地參與重要國際組織的機制、會議及活動，期盼未來與各國建立更緊密且互惠互利的夥伴關係，共同面對未來挑戰。

商品推薦