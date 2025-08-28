王義川指委員會發言獨厚黃國昌 吳宗憲回嗆：你當下任召委

立法院司法及法制委員會今日審查「公務人員考績法第12條條文修正草案」、國民黨立委吳宗憲等提出的「政務人員行為基準法草案」，在民眾黨立委黃國昌質詢時，民進黨立委王義川質疑召委吳宗憲獨厚黃，和吳高分貝對嗆。吳嗆王，「如果你對議事主持這麼有興趣，麻煩你當下一任召委，你來制止我們講話，我OK我沒有意見。」

立院司委會今日審查公務人員相關規範法案，黃國昌發表意見後，問為何今日未請行政院到場。吳宗憲準備回答黃的問題時，王義川這時拉高聲音質疑黃逾時，更質疑吳獨厚黃。吳反嗆王，「你要不要看看民進黨立委陳培瑜有沒有逾時？」雙方當場吵起來。

吳宗憲說，今天黃國昌在議事詢問，他會回答黃的問題，如果王有問題要問他，他也不會回答王的問題。王義川這時拉高分貝嗆吳宗憲，「你不要發表你的意見。」

吳宗憲向王義川表示，今天會議是他主持，如果王義川對議事主持這麼有興趣，麻煩王當下一任召委，「你來制止我們講話，我OK我沒有意見嘛，各委員會有各委員會的作法，從這屆第1會期到現在，我主持3個會期，我是不是都盡量讓大家講完？雖然我們講8分鐘，這個是訓示規定，各個委員會有不同的文化，有的文化是8分鐘一到，立刻關掉麥克風，但本委員會包括民進黨立委莊瑞雄主持，他都是盡量讓大家講完，除非時間真的太長才會制止，你可以看過去的VOD，是不是都是這樣。」

吳宗憲繼續說，他不會因為面對黃國昌，就讓黃講個高興，面對陳培瑜就不讓她講。如果對會議有問題都歡迎來問，他對王義川很尊重，一直以來都很尊重，不要在這邊吵架給全國人民看，這真的不好，這降低國會議員的格調。

吳宗憲也回答黃國昌為何今日未請行政院，他說，雖然說行政院有說要當主管機關，但不管是公務人員服務法、懲戒事項或公務人員中立法等，主管機關是考試院，不是行政院，所以體例上一貫，應該還是由考試院來。在法條審查時，如果行政院要求擔任主管機關的話，未來的審查可能會請行政院來；再者是，如果行政院當主管機關，擔心有球員兼裁判的問題。

吳宗憲表示，他還是相信權力分立這句話，所以不要說他在發表自己的意見，他從頭到尾在回答黃國昌的問題。權力分立之下，考試院跟行政院是一樣大的，考試院沒有低於行政院。如果認為他對我國憲政制度、五權分立有誤解，歡迎來打臉。

