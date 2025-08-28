在野促調查泓徳聯貸案 財政部金管會2週提報告

快訊

中央社／ 台北28日電
金管會。圖／本報資料照片
國民黨立委賴士葆今天在立法院質詢指出，再生能源業者泓德能源涉入綠能弊案，辦理綠能聯貸案則涉及多個公家銀行，要求金融監理單位提出調查報告。財政部長莊翠雲、金管會主委彭金隆允諾2週內提出。

檢調接獲檢舉，前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟涉嫌以親友人頭帳戶，以「顧問費」名義收受東煒建設、泓德能源賄賂，並藉職權向台電施壓，違反貪污治罪條例不違背職務收賄、財產來源不明罪及洗錢防制法洗錢等罪嫌。

立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會，上午聯席審查114年度中央政府總預算追加預算案。

賴士葆質詢指出，泓德能源的光電儲能今年3月由新光銀行統籌主辦11億元聯貸案，包含中小企銀、安泰銀行都在其中。另一方面，泓德能源去年5月也針對漁電共生，辦理70億元聯合授信案，其中包含兆豐銀、國際票券、合庫、一銀、土銀、農金、彰銀等。

賴士葆表示，泓德能源涉入光電弊案，泓德能源的聯貸案牽涉多個公家銀行，可能侵害民眾權益，詢問財政部、金管會是否提出調查報告。

莊翠雲表示，將盡快了解後提出報告。賴士葆要求2週內提報告，莊翠雲和彭金隆都點頭允諾。

