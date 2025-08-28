地方補助款將改申請制 藍黨團轟：賴清德還嫌民調不夠低？

一般性補助款遭砍引發各縣市府跳腳，國民黨立法院黨團批評，行政院現在甚至還要將該補助款改為「申請制」，以後地方政府都要仰人鼻息，看來賴清德總統還嫌民調不夠低；國民黨團還說，除將於審查追加預算主決議中要求補助不得少外，也提法案反制，提升補助辦法的法律位階，不讓行政院想改就改。

地方縣市政府期盼能儘早拿到中央給地方的一般性補助款，行政院也提出「114年度中央政府總預算追加預算案」，不過在此時，卻爆出行政院要將補助款改為「申請制」，國民黨團今上午開記者會說明。

國民黨團書記長王鴻薇指出，中央政府本來就應遵守財劃法規定，每年給地方的一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算編列數，結果行政院又在亂搞。以後就是喜歡台南就給多一點，不喜歡台北就給少一點，決不接受如此黑箱作業，將嚴正抗議。

國民黨立委賴士葆表示，中央現在想要把地方補助抓在手上，如此作法是私自解釋法律成「大水庫」概念，那以後變成藍營縣市長要看中央臉色？國民黨團將提「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法修正草案」反制，目前已經付委了，但因時間太趕，目前還沒排審。

國民黨團首席副書記者羅智強抨擊，賴清德總統當台南市長時名言就是「中央不該集權又集錢」，如今故意曲解財劃法，自我打臉，那乾脆把憲法、地方自治都廢掉，官派縣市長最快，以後地方教育、交通等都要仰人鼻息，民進黨區域立委也應站出來。

國民黨立委李彥秀說，大罷免才剛結束，馬上就上演鬥爭戲碼，一手追加預算、一手搞黑箱；現在公立學校電費、弱勢教科書都不再獲補助，再怎麼野蠻，也不該拿孩子未來當武器，甚至還編回4.6億元媒宣費，剩四個月是要做什麼？

國民黨立委徐巧芯也說，賴清德於823當天才說朝野要更多溝通、行政及立法也要更多溝通，結果才下一周工作日，就把刀砍向小學生相關補助？改成申請制，那跟把所有錢編在行政院底下有何不同？藍營縣市市民就不是市民？看來是還嫌民調不夠低，這也顯示賴清德的鬥爭性格。

國民黨團記者會後，立法院財政委員會也緊接要審查追加預算案，王鴻薇表示，國民黨立委在該預算主決議中，將會要求一般性補助款不得少於去年的編列預算數；另外，也會提高補助辦法的法律位階，不能讓行政院說想改所謂申請制就改。

