蔣萬安再轟政院：一般補助款重演前瞻重綠輕藍 不能接受

一般性補助款爭議未歇，台北市長蔣萬安昨質疑行政院主計總處擴大解釋一般性補助款「總額不變」，藉此砍個別政府的一般性補助。他今赴行政院會批評，這不就回到當初前瞻計畫特別預算時，外界批評重綠輕藍的作法，他不能接受；政院將一般補助款變成地方政府不確定收入，將有許多無預期受害者。

因應新版財劃法釋出中央財源，明年度中央政府總預算的中央統籌分配稅款將達8841億元，較今年度增加釋出4165億元；此外，新版財劃法第30條規範，一般性補助款不得少於修正施行前一年度預算數，明年度編列2501億元與今年度相同。

台北市府質疑，行政院主計總處擴大解釋一般性補助款「總額不變」，藉此砍個別縣市一般補助款；主計總處澄清，新版財劃法規範是指中央政府給予地方政府的一般性補助款總額，不得少於修法前，非指個別縣市政府數額，台北市府擴大解釋。

蔣萬安今赴行政院會前受訪指出，今天不只是為台北市，也為各地方政府發聲；一般性補助款和計畫性補助款性質不同，長期以來一直都有公正公開的公式，現在行政院卻擴張解釋，在對地方政府補助總額不變的前提下，中央可以調整對各縣市的補助金額。

他質疑，這不就回到當初前瞻計畫特別預算時，外界批評重綠輕藍的作法嗎，「我不能接受行政院這種透過擴張解釋，而很可能不公平分配的作法」。

蔣萬安指出，前幾年行政院風風火火推動班班有冷氣，現在教育部突然宣布取消補助各級學校電費補助，「你裝冷氣，我繳電費」，行政院有沒有想過，有多少地方政府財政狀況付不出電費？行政院把一般補助款變成地方政府不確定收入，將出現許多無預期受害者，尤其教育、社福和地方基礎建設。

他說，包括連江縣，還有新北、桃園、台中幾個直轄市，也都相繼發聲，他今天就是要來表達地方心聲。

