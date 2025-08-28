聽新聞
罷免失敗⋯花蓮 「台派」咖啡廳搬台南 網酸爆：曹興誠也搬過去
花蓮一家台派咖啡店力挺大罷免，放話「罷免傅崐萁失敗就關店」，在7月26日首波罷免投票後關店，昨天曝光將遷店「落腳文化古都全糖台南市」，消息一出引發熱議，不少網友給予祝福，不過也有網友留言消遣「去台南要爬屋頂喔」，還歡迎罷免立委徐巧芯失利的聯電創辦人曹興誠一起搬過去。
台派店家「SabiSabi CoffeeSweets 花蓮老宅神級肉桂捲」業者回家鄉花蓮創業6年，今年6月發文力挺罷免立委傅崐萁，並稱若罷免傅崐萁失敗就要關店，上月罷傅投票結果罷免失敗，店家立即宣布不再對外營業。
歇業1個月，「SabiSabi Coffee&Sweets 」昨天在臉書發文透露，帶著逾4萬8969位花蓮人的祝福，將落腳文化古都全糖台南市，「敬請期待全糖肉桂捲」。
遷店消息引發網友留言熱議，不少網友歡迎店家「來到糖糖正正的台南市」，到時候開店一定擠爆，還有屏東、高雄網友開心留言說，以後可以就近去品嘗，對於搬到台南給予熱烈祝福。
但也有人開酸，搬到台南店名要「取名叫厝頂自己爬嗎？」「歡迎曹興誠也搬過去」。網友認為做生意不要和政治掛勾，「時機歹歹，專心做生意就好，不要搞些有的沒的」，甚至譏諷「賣政治餐點，我相信你在盤子上放一匙糖都賣得出去，真聰明」。
