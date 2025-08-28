快訊

期待輝達財報 美股道瓊上漲147點、史指再創歷史新高

柯建銘「何錯之有？」 游盈隆：赤裸裸展現為達目的不擇手段

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。記者季相儒／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘。記者季相儒／攝影

兩波大罷免大失敗，民進黨立院黨團總召柯建銘昨天在臉書表示，大罷免是窮盡一切可能，讓國會過半，何錯之有？對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，「為達目的，不擇手段，可以被台灣人接受嗎？」

游盈隆昨晚在臉書表示，726與823大罷免大失敗後，這兩天民進黨內終於出現檢討的聲浪，矛頭直指立院黨團總召柯建銘。柯建銘竟直球對決，說「大罷免是窮盡一切可能讓國會過半，何錯之有？」赤裸裸展現「為達目的，可以不擇手段」的錯誤心態與認知。尤其是在經歷長達半年以上的社會動盪與政局不安之後，大罷免結果32:0，仍完全沒有一點違和感，令人非常錯愕，非常遺憾。

針對柯建銘的行為表現，游盈隆表示，再度印證他觀察罷團領導者和積極參與者所具有的一個普遍心理傾向，就是「免責意識」和「免責感」。免責感強烈與否因人而異，但在柯建銘身上表現的是非常強烈。在這種情況下，柯建銘和其他罷團領導者，如曹興誠與沈伯洋等，就不會有責任感、罪惡感、歉疚感與羞恥心。重要的是，台灣社會可以接受嗎？

游盈隆表示，在純樸的台灣社會，如果家中小孩頑皮，丟石頭不小心砸破隔壁鄰居的門窗，父母會帶小孩到鄰居家道歉並賠償。曾幾何時，我們的國會領袖竟認為可以做錯事不須道歉也不須負責，還強硬地說「何錯之有？」台灣社會的倫理道德真的出問題了嗎？

大罷免 柯建銘 游盈隆

延伸閱讀

內閣小幅改組變換「隊形」能平眾怒？ 游盈隆：比較像障眼法、煙火秀

黨團改組成多數共識…林俊憲：相信柯建銘看清局勢 做出智慧選擇

民進黨內擬發動綠委連署改選總召 黨內人士：賴清德要動柯建銘了

已有5人不續任…王義川宣布辭政策會執行長 民進黨團幹部7長只剩柯建銘

相關新聞

朝野有共識…特別預算公布後 月內普發現金

普發現金有新進展！立法院長韓國瑜昨天召集朝野協商行政院韌性條例修正草案，朝野對普發現金何時發放達成共識，將於特別預算公布...

柯建銘「何錯之有？」 游盈隆：赤裸裸展現為達目的不擇手段

兩波大罷免大失敗，民進黨立院黨團總召柯建銘昨天在臉書表示，大罷免是窮盡一切可能，讓國會過半，何錯之有？對此，台灣民意基金...

普發現金條例 明拚三讀

普發現金發放進度受到關注，立法院昨（27）日黨團協商達成共識，將於特別預算公布後一個月內開始執行發放作業，並於七個月內發...

冷眼集／中央還要惡整地方多久

行政院長卓榮泰在立法院刪減總預算後，拿地方一般性補助款開刀，如今透過追加減預算重編回來後，原可平息爭議，但又創了「補助款...

北市府憂心 中央恐砍個別縣市補助款

一般性補助款爭議未歇，北市府昨透露，中央認為只要一般性補助款總額不少於前一年就不違法，且未來分配方式由各部會審查，個別縣...

傳林佳龍密訪菲律賓 外交部不評論

星島日報引述「馬尼拉時報」專欄作家、亞洲世紀戰略研究所副所長Anna Malindog-Uy在社交平台「X」發布的消息稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。