傳林佳龍密訪菲律賓 外交部不評論

星島日報引述「馬尼拉時報」專欄作家、亞洲世紀戰略研究所副所長Anna Malindog-Uy在社交平台「X」發布的消息稱，外交部長林佳龍近日密訪菲律賓，廿六日現身蘇比克灣，廿七日還前往菲律賓的金融中心「馬加智」（Makati City）出席經濟論壇。

Anna Malindog-Uy稱，林佳龍率領大批台灣企業家代表團到訪，將討論「呂宋經濟走廊」。Anna Malindog-Uy引述兩名可靠消息人士指出，林佳龍與台灣企業代表團還將與菲律賓財政部舉行會談。

Anna Malindog-Uy指出，此事將引發一些令人擔憂的重要問題：這是否直接或間接地違反了菲律賓的「一個中國」政策？為什麼是台灣外交部長，而非通常負責此類交流的經濟或文化代表來到菲律賓？這將向北京釋放什麼訊號？又可能對馬尼拉產生什麼影響？這是否顯示菲律賓在經濟合作的名義下，與台灣的接觸方式正悄悄發生轉變？

外交部昨回應稱，不評論林佳龍是否親訪菲律賓，僅表示我方農業部次長黃昭欽、國經協會理事長呂桔誠與美台商會副會長馬珞丹（Lotta Danielsson）正率團訪問菲律賓考察投資及貿易環境。

菲律賓外交部長回應，不清楚林佳龍是否正在菲律賓，但證實一支台灣經貿考察團正在菲國訪問。

