聽新聞
0:00 / 0:00

傳林佳龍密訪菲律賓 外交部不評論

聯合報／ 記者林則宏張文馨／連線報導
馬尼拉時報專欄作家Anna Malindog-Uy在「X」發文稱，外交部長林佳龍近日密訪菲律賓，並與菲國官員舉行會談。圖／截自Anna Malindog-Uy帳號
馬尼拉時報專欄作家Anna Malindog-Uy在「X」發文稱，外交部長林佳龍近日密訪菲律賓，並與菲國官員舉行會談。圖／截自Anna Malindog-Uy帳號

星島日報引述「馬尼拉時報」專欄作家、亞洲世紀戰略研究所副所長Anna Malindog-Uy在社交平台「X」發布的消息稱，外交部林佳龍近日密訪菲律賓，廿六日現身蘇比克灣，廿七日還前往菲律賓的金融中心「馬加智」（Makati City）出席經濟論壇。

Anna Malindog-Uy稱，林佳龍率領大批台灣企業家代表團到訪，將討論「呂宋經濟走廊」。Anna Malindog-Uy引述兩名可靠消息人士指出，林佳龍與台灣企業代表團還將與菲律賓財政部舉行會談。

Anna Malindog-Uy指出，此事將引發一些令人擔憂的重要問題：這是否直接或間接地違反了菲律賓的「一個中國」政策？為什麼是台灣外交部長，而非通常負責此類交流的經濟或文化代表來到菲律賓？這將向北京釋放什麼訊號？又可能對馬尼拉產生什麼影響？這是否顯示菲律賓在經濟合作的名義下，與台灣的接觸方式正悄悄發生轉變？

外交部昨回應稱，不評論林佳龍是否親訪菲律賓，僅表示我方農業部次長黃昭欽、國經協會理事長呂桔誠與美台商會副會長馬珞丹（Lotta Danielsson）正率團訪問菲律賓考察投資及貿易環境。

菲律賓外交部長回應，不清楚林佳龍是否正在菲律賓，但證實一支台灣經貿考察團正在菲國訪問。

菲律賓 外交部 馬尼拉 林佳龍

延伸閱讀

獨／林佳龍率台灣企業代表團訪菲律賓 台商稱「歷史性突破」

馬紹爾群島國會大樓火災 林佳龍指示大使館表達慰問

林佳龍賀北投國中女壘奪冠 肯定重要里程碑

林佳龍：積極籌備國際青年大使協會 讓經驗得以傳承

相關新聞

朝野有共識…特別預算公布後 月內普發現金

普發現金有新進展！立法院長韓國瑜昨天召集朝野協商行政院韌性條例修正草案，朝野對普發現金何時發放達成共識，將於特別預算公布...

傳林佳龍密訪菲律賓 外交部不評論

星島日報引述「馬尼拉時報」專欄作家、亞洲世紀戰略研究所副所長Anna Malindog-Uy在社交平台「X」發布的消息稱...

林佳龍密訪菲律賓？外交部不評論 僅稱農業部次長率團

馬尼拉時報專欄作家、亞洲世紀戰略研究所副所長Anna Malindog-Uy在社群平台X發文稱，外交部長林佳龍近日密訪菲...

獨／林佳龍率台灣企業代表團訪菲律賓 台商稱「歷史性突破」

據了解外交部長林佳龍正率團台灣企業代表團訪問菲律賓。26日菲律賓土地開發商Filinves也透過社群平台發布貼文，並附...

立院內政委員會考察基隆排水 林沛祥爭取近9600萬改善淹水

去年山陀兒、康芮颱風帶來豪大雨，造成基隆多處嚴重淹水災情，立法院內政委員會今天下午到基隆考察排水系統，立委林沛祥會同內政...

接見IPAC訪團 賴總統：台灣國防預算目標2030前達GDP5%

賴清德總統今天接見對中政策跨國議會聯盟（IPAC）訪問團時表示，台灣將持續提升國防實力，並與民主夥伴加強合作，共同發揮嚇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。