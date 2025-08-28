朝野有共識…特別預算公布後 月內普發現金
普發現金有新進展！立法院長韓國瑜昨天召集朝野協商行政院韌性條例修正草案，朝野對普發現金何時發放達成共識，將於特別預算公布後一個月內開始執行；另外，藍白提出修正動議，刪除二百億元強化電力預算、總預算改匡列為五七○○億元，全案將於本周五院會闖關。
立法院原三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」匡列五四五○億元，但行政院本月又提出修正草案，將經費上限調高至五九○○億元，新增的四五○億元，除二百億元用於產業支持之外，還有二百億元用於強化電力系統，另外加碼四十億元照顧弱勢，並增加十億元普發現金作業費。
韓國瑜昨天召集朝野協商，國民黨團首席副書記長羅智強質疑，台電編列「強化電網韌性建設計畫」分十年投入五千多億元，為何又要再增加電力系統二百億元？且普發現金作業費為何要十億元？要求部會分別說明。
經濟部次長何晉滄解釋，二百億元強化電力系統預算，用於重要產業園區供電韌性，希望從單迴路改成雙迴路，保證供電穩定性；財政部次長阮清華則指出，台灣整體人口為二三五七萬人，所以原本預算少編七萬人，再加上作業費三億元，因此增十億元。
最後朝野協商僅對韌性條例第九條達成共識，普發現金應於特別預算公布後一個月內開始執行發放作業，並於七個月內發放完畢；而行政院應於條例生效一個月內將特別預算送交立法院審議。
由於朝野對強化電力系統項目等仍然有不同的意見，預料周五將上演表決大戰。
