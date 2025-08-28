冷眼集／中央還要惡整地方多久

行政院長卓榮泰在立法院刪減總預算後，拿地方一般性補助款開刀，如今透過追加減預算重編回來後，原可平息爭議，但又創了「補助款黑箱新制」，賴政府一手追加預算，一手又搞黑箱，到底還想惡整地方政府多久？

上周傳出中央明年起將停止補助公私立學校電費，接著周一行政院主計總處召集地方政府開會，重新解釋地方補助款「新制」，把立法院的鬥爭搬到地方上演，再次「歹戲拖棚」。

中央、地方過去在財政分配上常有扞格，不外乎中央沒錢、地方要錢的老問題，因此中央設計一套公式，用來杜悠悠之口，解決統籌分配稅款問題。不料，現在又走回頭路，主計總處不再遵循公式，變成各部會審計畫的模式，例如地方政府需要社福補助就去找衛福部，教育補助找教育部，一筆一筆去要，地方和中央爭論永無止境。

中央「大老爺行徑」在藍營執政縣市看來，就像搞政治鬥爭，點燃台北市長蔣萬安等首長怒火的是，中央認為只要一般性補助款總額不少於前一年就不違法，但所謂的總額，是所有縣市總額，可能會出現一般性補助款比去年還少，導致地方財政焦慮。

地方自治是趨勢，中央理該給地方更多自主財源與更細的規定，但行政院的作為跟潮流背道而馳；尤其龐大的中央補助款，由於多用於社會福利和重大建設，攸關人民的權益和城市未來的發展，且都是民脂民膏，理應不能成為政治算計的籌碼，「給誰多、給誰少由中央決定」，積怨只會愈來愈深。

商品推薦