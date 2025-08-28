聽新聞
冷眼集／中央還要惡整地方多久

聯合報／ 本報記者楊正海
行政院長卓榮泰在立法院刪減總預算後，拿地方一般性補助款開刀。記者林伯東／攝影

行政院長卓榮泰在立法院刪減總預算後，拿地方一般性補助款開刀，如今透過追加減預算重編回來後，原可平息爭議，但又創了「補助款黑箱新制」，賴政府一手追加預算，一手又搞黑箱，到底還想惡整地方政府多久？

上周傳出中央明年起將停止補助公私立學校電費，接著周一行政院主計總處召集地方政府開會，重新解釋地方補助款「新制」，把立法院的鬥爭搬到地方上演，再次「歹戲拖棚」。

中央、地方過去在財政分配上常有扞格，不外乎中央沒錢、地方要錢的老問題，因此中央設計一套公式，用來杜悠悠之口，解決統籌分配稅款問題。不料，現在又走回頭路，主計總處不再遵循公式，變成各部會審計畫的模式，例如地方政府需要社福補助就去找衛福部，教育補助找教育部，一筆一筆去要，地方和中央爭論永無止境。

中央「大老爺行徑」在藍營執政縣市看來，就像搞政治鬥爭，點燃台北市長蔣萬安等首長怒火的是，中央認為只要一般性補助款總額不少於前一年就不違法，但所謂的總額，是所有縣市總額，可能會出現一般性補助款比去年還少，導致地方財政焦慮。

地方自治是趨勢，中央理該給地方更多自主財源與更細的規定，但行政院的作為跟潮流背道而馳；尤其龐大的中央補助款，由於多用於社會福利和重大建設，攸關人民的權益和城市未來的發展，且都是民脂民膏，理應不能成為政治算計的籌碼，「給誰多、給誰少由中央決定」，積怨只會愈來愈深。

補助款 賴政府 總預算 卓榮泰 衛福部 蔣萬安 主計總處 追加預算

延伸閱讀

補助款分配恐生變 新北批中央「換概念」轉嫁地方

川普砍UCLA經費「數學界莫扎特」不滿、放話離開美國

個別縣市一般補助恐少於修法前 蔣萬安轟中央擴大解釋砍地方預算

878億追加預算共5大項目 卓榮泰喊話朝野立委支持

相關新聞

朝野有共識…特別預算公布後 月內普發現金

普發現金有新進展！立法院長韓國瑜昨天召集朝野協商行政院韌性條例修正草案，朝野對普發現金何時發放達成共識，將於特別預算公布...

北市府憂心 中央恐砍個別縣市補助款

一般性補助款爭議未歇，北市府昨透露，中央認為只要一般性補助款總額不少於前一年就不違法，且未來分配方式由各部會審查，個別縣...

傳林佳龍密訪菲律賓 外交部不評論

星島日報引述「馬尼拉時報」專欄作家、亞洲世紀戰略研究所副所長Anna Malindog-Uy在社交平台「X」發布的消息稱...

林佳龍密訪菲律賓？外交部不評論 僅稱農業部次長率團

馬尼拉時報專欄作家、亞洲世紀戰略研究所副所長Anna Malindog-Uy在社群平台X發文稱，外交部長林佳龍近日密訪菲...

獨／林佳龍率台灣企業代表團訪菲律賓 台商稱「歷史性突破」

據了解外交部長林佳龍正率團台灣企業代表團訪問菲律賓。26日菲律賓土地開發商Filinves也透過社群平台發布貼文，並附...

