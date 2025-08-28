北市府憂心 中央恐砍個別縣市補助款

一般性補助款爭議未歇，北市府昨透露，中央認為只要一般性補助款總額不少於前一年就不違法，且未來分配方式由各部會審查，個別縣市補助款恐少於修法前一年，也憂心部會審查變「黑箱」。行政院主計總處回應，新版財劃法後，各縣市獲配數大幅增加，如再保障一般性補助款不低於修法前，實屬不合理。

北市府指出，本周一主計總處與地方開會，兩項決定恐有二個影響，一是一般性補助款全國縣市「總額不減少」，但給誰多、給誰少由中央決定，個別縣市可能反而少於修法前一年，北市財政局當場抗議。

其次，之前一般性補助款公正、公開以公式設算給地方，未來改由各部會審計畫，可能淪黑箱，且補助額度應該要八月底前確定，但現在各部會實際核算都還不清楚，會造成各地方政府編預算大亂。

市長蔣萬安今將到行政院會表達補助款看法，蔣指出，財劃法第卅條第三項指中央政府給地方政府一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數，但主計總處怎麼可以擴大解釋說是總額不變，但砍個別地方一般補助款？

「市府對此立場明確，就是反對」，新北市財政局長陳榮貴說，中央等於換個概念，把應由中央承擔的支出轉嫁地方，當初立院修法時立意比較善良，希望確保地方穩定財源，如今行政院以不同解釋操作，讓地方政府難以接受。

桃園市府表示，依主計總處的解讀，桃園明年難保仍能有七十五億元一般性補助款，連帶一年約四百億元的計畫型補助也可能縮水。台中財政局長游麗玲表示，台中明年統籌分配款會增加二六二億元，但根據主計總處解釋，明年狀況不容樂觀。

台南市府指出，中央擬調降計畫型補助比率至百分之五十，台南財政體質欠佳，歲出預算約有七成須仰賴中央補助，目前已接獲衛福部補助公所辦理健保業務經費，由全額補助改為補助一半，增加市府財政負擔。

主計總處表示，新版財劃法是指中央給地方的一般性補助款總額不得少於修法前，非指個別縣市的數額，北市府的說法是擴大解釋；新版財劃法後，各縣市的獲配數將大幅增加四一六五億元，大部分縣市已無修法前補助事項的「基本財政收支差短」狀況，如再要求保障個別縣市獲配一般性補助款不低於修法前，實屬不合理。

