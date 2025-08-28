普發現金條例 明拚三讀
普發現金發放進度受到關注，立法院昨（27）日黨團協商達成共識，將於特別預算公布後一個月內開始執行發放作業，並於七個月內發放完畢，預計明日三讀「韌性特別條例」修正案，再待政院將特別預算送到立法院。
另外，針對韌性特別條例中，編列200億元給台電強化電力系統，在野黨仍表達反對意見，昨日無共識，將保留送院會處理，恐遭在野黨聯手刪除。
昨日協商過程，針對發放日期，原條例規定10月底前要發放，政院修正為特別預算公布後七個月內發放完畢。
國民黨立委王鴻薇表示，過去發放過程中，確實有民眾無法快速領取，她理解普發作業需要一段時間，可接受執行時間為七個月。
財政部補充，相關規範將明定，等領取萬元現金的七個月期限到了之後，就會停止發放。
民眾黨立委黃國昌質疑，韌性特別條例7月已三讀，除普發現金部分，其他幾乎照政院版通過。條例三讀後，到現在已有一段時間，但政院尚未送來特別預算。
主計總處官員回應，主因立院提出普發現金是增加特別條例支出，有違憲疑慮，為使其合憲，才需要先通過特別條例修正。
另外政院新增撥補台電200億元，經濟部解釋，主要用於強化重要產業園區供電韌性，美方宣布對等關稅後，產業希望增加支持，這筆經費未來也可用來支持產業。
