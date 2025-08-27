林佳龍密訪菲律賓？外交部不評論 僅稱農業部次長率團

馬尼拉時報專欄作家、亞洲世紀戰略研究所副所長Anna Malindog-Uy在社群平台X發文稱，外交部長林佳龍近日密訪菲律賓，26日現身蘇比克灣，27日還前往菲律賓的金融中心馬加智（Makati City）出席經濟論壇；外交部稱，不評論林佳龍是否親訪菲律賓，我方農業部次長黃昭欽、國經協會理事長呂桔誠與美台商會副會長馬珞丹（Lotta Danielsson）正率團訪問菲律賓考察投資及貿易環境。

外交部指出，為推動榮邦計畫下「台菲經濟走廊」，及實踐台美「經濟繁榮夥伴對話(EPPD)」的精神，以及國經協會與美台商會於今年5月簽署的合作備忘錄，落實兩國共同於第三地開發的目標；台菲雙方經過多次研商，由黃昭欽、呂桔誠及馬珞丹擔任共同團長，率台美企業與相關公協會，一同前往菲律賓考察投資及貿易環境。

外交部表示，團員產業別包括資通訊、智慧農業、港口設施、半導體、能源、物流、智慧製造與觀光等，期間走訪蘇比克灣、新克拉克市、馬尼拉等地，獲當地政府及園區管理單位高度重視，菲方更指派當地相關產業或公協會對接我經貿訪問團成員；台菲雙方均肯定經貿團此次訪問菲國成果，也都相信後續將有助兩國推進「台菲經濟走廊」各項合作計畫。

至於，林佳龍是否親率團訪問菲律賓，外交部目前沒有評論。

