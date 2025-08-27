傳林佳龍訪菲律賓 外交部不評論僅證實經貿團率企業考察

傳外交部長林佳龍率經貿考察團訪問菲律賓，外交部發言人蕭光偉今天表示，外交部沒有評論，但證實經貿團由農業部等率台美企業赴菲考察投資及貿易環境。

菲律賓參議院外交委員會主席馬可仕（ImeeMarcos）今天在外交委員會聽證會上說，現在有一支「極具爭議性」的訪團正在菲律賓。馬可仕詢問菲律賓外長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro），訪團是否由林佳龍率領，拉薩洛回應，不清楚林佳龍是否正在菲律賓，但證實一支台灣經貿考察團正在菲律賓訪問。

外交部發言人蕭光偉晚間回覆中央社提問表示，此次經貿訪問團的共同團長為農業部政務次長黃昭欽、國際經濟合作協會理事長呂桔誠及美台商業協會（USTBC）執行副會長馬珞丹（Lotta Danielsson），率台美企業與相關公協會，一同前往菲律賓考察投資及貿易環境。

蕭光偉說明，外交部、駐菲律賓代表處及國合會均全力協助促成訪團成功訪菲，期待在對各方均有利的基礎上，台美均有機會加大對菲律賓的投資。

蕭光偉指出，至於，外交部長林佳龍是否親率團訪問菲律賓，外交部目前沒有評論。

至於經貿考察團的出訪目的，蕭光偉說明，為推動榮邦計畫下「台菲經濟走廊」，及實踐台美「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」的精神，以及國經協會與美台商會於今年5月簽署的合作備忘錄，落實兩國共同於第三地開發的目標。

蕭光偉表示，團員產業別包括資通訊、智慧農業、港口設施、半導體、能源、物流、智慧製造與觀光等，期間走訪蘇比克灣、新克拉克市、馬尼拉等地，獲當地政府及園區管理單位高度重視，菲方更指派當地相關產業或公協會對接台灣經貿訪問團成員。

蕭光偉說，台菲雙方均肯定經貿團此次訪問菲國成果，也都相信後續將有助兩國推進「台菲經濟走廊」各項合作計畫。

