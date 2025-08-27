快訊

傳外長林佳龍密訪菲律賓政府高層 引發菲「一個中國」政策動搖疑慮

張惇涵出任政院秘書長 總統府副秘書長可望由鄭俊昇接任

日本也有感！台灣地牛翻身規模6 沖繩最大震度2級

傳林佳龍訪菲律賓 外交部不評論僅證實經貿團率企業考察

中央社／ 台北27日電
外交部長林佳龍。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
外交部長林佳龍。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

外交部林佳龍率經貿考察團訪問菲律賓，外交部發言人蕭光偉今天表示，外交部沒有評論，但證實經貿團由農業部等率台美企業赴菲考察投資及貿易環境。

菲律賓參議院外交委員會主席馬可仕（ImeeMarcos）今天在外交委員會聽證會上說，現在有一支「極具爭議性」的訪團正在菲律賓。馬可仕詢問菲律賓外長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro），訪團是否由林佳龍率領，拉薩洛回應，不清楚林佳龍是否正在菲律賓，但證實一支台灣經貿考察團正在菲律賓訪問。

外交部發言人蕭光偉晚間回覆中央社提問表示，此次經貿訪問團的共同團長為農業部政務次長黃昭欽、國際經濟合作協會理事長呂桔誠及美台商業協會（USTBC）執行副會長馬珞丹（Lotta Danielsson），率台美企業與相關公協會，一同前往菲律賓考察投資及貿易環境。

蕭光偉說明，外交部、駐菲律賓代表處及國合會均全力協助促成訪團成功訪菲，期待在對各方均有利的基礎上，台美均有機會加大對菲律賓的投資。

蕭光偉指出，至於，外交部長林佳龍是否親率團訪問菲律賓，外交部目前沒有評論。

至於經貿考察團的出訪目的，蕭光偉說明，為推動榮邦計畫下「台菲經濟走廊」，及實踐台美「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」的精神，以及國經協會與美台商會於今年5月簽署的合作備忘錄，落實兩國共同於第三地開發的目標。

蕭光偉表示，團員產業別包括資通訊、智慧農業、港口設施、半導體、能源、物流、智慧製造與觀光等，期間走訪蘇比克灣、新克拉克市、馬尼拉等地，獲當地政府及園區管理單位高度重視，菲方更指派當地相關產業或公協會對接台灣經貿訪問團成員。

蕭光偉說，台菲雙方均肯定經貿團此次訪問菲國成果，也都相信後續將有助兩國推進「台菲經濟走廊」各項合作計畫。

外交部 菲律賓 林佳龍

延伸閱讀

獨／林佳龍率台灣企業代表團訪菲律賓 台商稱「歷史性突破」

馬紹爾群島國會大樓火災 林佳龍指示大使館表達慰問

林佳龍賀北投國中女壘奪冠 肯定重要里程碑

林佳龍：積極籌備國際青年大使協會 讓經驗得以傳承

相關新聞

黨團改組成多數共識…林俊憲：相信柯建銘看清局勢 做出智慧選擇

大罷免落幕後，綠營檢討聲浪指向立法院民進黨團總召柯建銘，今天傳出黨內研擬發起改選黨團幹部連署書。對此，民進黨立委林俊憲晚...

民進黨內擬發動綠委連署改選總召 黨內人士：賴清德要動柯建銘了

民進黨兩波大罷免失利後，各派系持續劍指發動大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘；不過，柯建銘態度強硬，自認大罷免是窮盡一切可...

已有5人不續任…王義川宣布辭政策會執行長 民進黨團幹部7長只剩柯建銘

民進黨立院黨團幹部改組受關注。民進黨立院黨團副幹事長王義川稍早宣布，不續任黨團幹部，並辭去民進黨政策會執行長，並表示，面...

林佳龍密訪菲律賓？外交部不評論 僅稱農業部次長率團

馬尼拉時報專欄作家、亞洲世紀戰略研究所副所長Anna Malindog-Uy在社群平台X發文稱，外交部長林佳龍近日密訪菲...

獨／林佳龍率台灣企業代表團訪菲律賓 台商稱「歷史性突破」

據了解外交部長林佳龍正率團台灣企業代表團訪問菲律賓。26日菲律賓土地開發商Filinves也透過社群平台發布貼文，並附...

立院內政委員會考察基隆排水 林沛祥爭取近9600萬改善淹水

去年山陀兒、康芮颱風帶來豪大雨，造成基隆多處嚴重淹水災情，立法院內政委員會今天下午到基隆考察排水系統，立委林沛祥會同內政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。