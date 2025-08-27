主持APPU歡迎晚宴 江啟臣：展現台灣深化區域合作

快訊

中央社／ 台北27日電
立法院副院長江啟臣（後中）27日晚間主持APPU第87屆理事會暨第53屆大會主辦國歡迎晚宴。圖／中央社（立法院提供）
立法院副院長江啟臣今天晚間主持APPU第87屆理事會暨第53屆大會主辦國歡迎晚宴，他表示，台灣身為亞太地區負責的一員，曾多次主辦APPU大會，充分展現台灣深化區域合作的決心與行動力。

立法院副院長江啟臣今天晚間在朝野立委陪同下，主持「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）第87屆理事會暨第53屆大會主辦國歡迎晚宴，熱烈歡迎各國代表團來台與會。

江啟臣在致詞時表示，首先代表立法院長韓國瑜及全民誠摯歡迎來自亞太地區各APPU會員國國會代表團來台參與第87屆理事會暨第53屆大會。去年他率立法院代表團前往東京參加APPU第52屆大會，承蒙各會員國鼎力支持台灣擔任今年APPU主辦國。

江啟臣指出，台灣身為亞太地區負責的一員，曾多次主辦APPU大會，充分展現台灣深化區域合作的決心與行動力。

江啟臣表示，APPU始終堅守自由、反極權與國會交流的核心理念，面對日趨複雜的國際局勢，這分堅持更加難能可貴。

江啟臣指出，高度肯定及感謝貴賓的共同參與，使第87屆理事會於下午順利完成並確認為期3天的APPU大會議程，相信透過與各會員夥伴的深入討論，必能持續攜手合作，為氣候變遷、經濟永續、關鍵基礎建設等各項跨國性課題找出有效且永續的解方。

江啟臣最後邀請全體貴賓舉杯，盡情享受立法院精心準備的台灣特色美食與精彩文化表演，並預祝APPU大會圓滿成功，交流成果豐碩。

上屆APPU日本代表團團長、眾議員山口俊一致詞表示，自他前次2019年來台參與APPU會議距今已逾6年，期間世界發生許多重大事件，在這充滿變化及不確定性的國際局勢下，APPU會員能夠齊聚一堂，共同討論多元議題及合作方向，意義格外重大。

