獨／林佳龍率台灣企業代表團訪菲律賓 台商稱「歷史性突破」
據了解外交部長林佳龍正率團台灣企業代表團訪問菲律賓。26日菲律賓土地開發商Filinves也透過社群平台發布貼文，並附上林佳龍在活動致詞的照片。知情人士透露，此次是中菲建交以來首次台灣有高層官員前往進行官方交流。
根據貼文顯示來自台灣的逾百位主要投資者與創新者齊聚新克拉克市，探索未來如何讓AI、物聯網與半導體產業如何在當地具前瞻性的生態系統中蓬勃發展。Filinvest公司由資深副總裁代表，與合資夥伴菲律賓政府基地轉換暨發展署（BCDA）熱烈歡迎台灣代表團，期待雙方攜手開創新的產業契機。
據了解，此次訪團是由國經協會和美台商業協會（USTBC）共同籌組，盼透過「經貿先行」方式，善用善用台菲在人才、勞動力及產業結構互補等優勢，發掘更多合作機會。
事實上，今年5月國經協會和USTBC在美國華府簽署合作備忘錄（MOU）時，國經協會理事長呂桔誠曾指出：「MOU 簽署象徵台美雙方在各領域合作邁入新階段，也是國經協會協助推動台灣經貿外交的重要里程碑」，這次共同組團訪問菲律賓，也實踐台美合作「第三地開發」目標的具體行動。
外交部並未對外公開林佳龍訪菲的相關訊息，不過林佳龍曾在今年6月間出席菲律賓國慶酒會時表示，菲國政府放寬官方交流限制，將有助雙邊推動「台菲經濟走廊」，並深化在智慧解決方案、糧食安全及經濟韌性方面的合作。林佳龍在同場活動也宣布台灣將延長對菲律賓國籍人士的免簽入境計畫一年，隨後菲國駐台的馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）正式公告自今年7月起持台灣護照赴菲可享14天免簽停留待遇，是為台菲往來的重要突破。
當地台商私下透露，此次參訪算是一次歷史性的突破，有政府的介入對台商來菲投資是有幫助的，過往因為在一中政策之下，我方政府要介入協助產業確實難度不小，這次林佳龍率團前往菲律賓算是幫台商突破困境，幫目前在台灣的廠商找尋新出路，這次也有跟當地台商會面，台商也能反映一些問題，希望在台商投資前可以爭取到更多的福利。
