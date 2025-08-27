已有5人不續任…王義川宣布辭政策會執行長 民進黨團幹部7長只剩柯建銘
民進黨立院黨團幹部改組受關注。民進黨立院黨團副幹事長王義川稍早宣布，不續任黨團幹部，並辭去民進黨政策會執行長，並表示，面對新的政治局勢，府院黨團的政策溝通平台也需要進行調整。在王義川請辭後，民進黨團幹部7長只剩下總召柯建銘。
王義川指出，他今天已經向黨主席賴清德提出辭去政策會執行長一職。新的會期黨團幹部也將進行改組，他也向同仁表達不會續任；所有改變是為了面對新局，未來大家會在各自位置上迎接挑戰、承擔責任。
民進黨綠案黨團幹部共7人，當中已有5人宣布不再續任，王義川辭去黨團職務後，黨團幹部僅剩柯建銘。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言