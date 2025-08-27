快訊

已有5人不續任…王義川宣布辭政策會執行長 民進黨團幹部7長只剩柯建銘

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王義川。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王義川。圖／聯合報系資料照片

民進黨立院黨團幹部改組受關注。民進黨立院黨團副幹事長王義川稍早宣布，不續任黨團幹部，並辭去民進黨政策會執行長，並表示，面對新的政治局勢，府院黨團的政策溝通平台也需要進行調整。在王義川請辭後，民進黨團幹部7長只剩下總召柯建銘

王義川指出，他今天已經向黨主席賴清德提出辭去政策會執行長一職。新的會期黨團幹部也將進行改組，他也向同仁表達不會續任；所有改變是為了面對新局，未來大家會在各自位置上迎接挑戰、承擔責任。

民進黨綠案黨團幹部共7人，當中已有5人宣布不再續任，王義川辭去黨團職務後，黨團幹部僅剩柯建銘。

