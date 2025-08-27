行政院新提名NCC四位委員明參加立法院公聽會 啟動審查流程

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

國家通訊傳播委員會（NCC）自去年7月底開始四位委員懸缺，近一年委員會議只能開「諮詢會」，法律效力不足，嚴重影響通訊與傳播相關政策的審議與決策效率。在行政院重新提名四位委員後，立法院公告，四位新提名委員將在28日參加交通委員會的公聽會，開始啟動初步的審查流程。

根據行政院在7月31日函送立法院公文，四位委員提名人包括成功大學資訊工程學系暨研究所特聘教授蔣榮先（主任委員），東吳大學法學院專任特聘教授程明修（副主任委員），以及政治大學廣播電視學系教授黃葳威及世新大學傳播管理學系助理教授羅慧雯，任期至2028年7月31日止。

NCC 7位委員，每隔2年重選出4位及3位，2024年7月底前應提名改選四位委員。行政院曾在2024年5月公布第一次提名名單，包括提名時任副主委翁柏宗為新任主委，以及台師大教授陳炳宏為副主委，世新大學助理教授羅慧雯和NCC平台處處長詹懿廉為委員。但名單公布後爆發爭議，立法院朝野黨團對人選的看法分歧，連審查機會都沒有，行政院也在今年7月31日再提名四位新委員。

NCC委員會雖因應員額不足，修正部分行政法規能以較少人數決議，但仍有九款規定、104項任務保留給委員會議決定，包括修改法規政策、裁罰，打詐條例的子法修訂也停擺，如號碼管理、三振條款等。先前NCC曾一度放話表示，委員人數不夠可能無法開賣新iPhone、遊戲機，但引發民怨，NCC立刻將有關電信射頻器材等審驗項目改為可由三位委員審查，產品銷售不受影響。

