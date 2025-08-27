去年山陀兒、康芮颱風帶來豪大雨，造成基隆多處嚴重淹水災情，立法院內政委員會今天下午到基隆考察排水系統，立委林沛祥會同內政部國土署實地勘查急需改善地點，爭取中央補助9600萬元改善淹水地區排水。

林沛祥說，在國土署的支持及立委爭取，這次共為基隆市爭取近9600萬元的中央補助經費，主要包括基隆港水系西定路雨水下水道工程補助約4000萬元、基隆河地區基金一路與麥金路圓環沿線雨水下水道工程補助約5600萬元。

國土署表示，改善排水要能實質解決淹水，相關規畫將持續與基隆市政府研議，後續還會再增加經費支持。此外，另針對八斗子調和街下水道工程，計畫修正後，國土署也將再補助2700萬元。

林沛祥指出，今天會勘的基金一路與麥金路圓環，是安樂區通勤族往返高速公路的必經要道，但每逢颱風必淹水。

基隆市工務處長簡翊哲表示，過去擔任安樂區長時，颱風天曾與里長一同在山坡路段推摩托車，因雨水宣洩不及一直往下沖，大水很是恐怖。

林沛祥認為，基隆的排水系統多為日治時期規畫，確實不敷使用。感謝國土署積極給予經費支持，希望能讓市民免於淹水災害之苦。

立委黃建賓也說，類似的淹水問題在全台各地都有發生，尤其基隆地形特殊，多為山坡地，土石流風險仍存在，期望國土署能與基隆市政府密切合作，共同協助基隆解決淹水問題。 立院內政委員會考察基隆排水，林沛祥爭取近9600萬改善淹水。圖／林沛祥辦公室提供 立院內政委員會考察基隆排水，林沛祥爭取近9600萬改善淹水。圖／林沛祥辦公室提供

