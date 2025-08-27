快訊

王義川宣布辭政策會執行長 民進黨團幹部7長只剩柯建銘

明天高溫上看38度！午後慎防雷陣雨 下周恐再有熱帶擾動發展

我去函陸方籲提供陸配除籍證明 陸委會證實：數十人陳情遭刁難

立院內政委員會考察基隆排水 林沛祥爭取近9600萬改善淹水

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
立院內政委員會考察基隆排水，林沛祥爭取近9600萬改善淹水。圖／林沛祥辦公室提供
立院內政委員會考察基隆排水，林沛祥爭取近9600萬改善淹水。圖／林沛祥辦公室提供

去年山陀兒、康芮颱風帶來豪大雨，造成基隆多處嚴重淹水災情，立法院內政委員會今天下午到基隆考察排水系統，立委林沛祥會同內政部國土署實地勘查急需改善地點，爭取中央補助9600萬元改善淹水地區排水。

林沛祥說，在國土署的支持及立委爭取，這次共為基隆市爭取近9600萬元的中央補助經費，主要包括基隆港水系西定路雨水下水道工程補助約4000萬元、基隆河地區基金一路與麥金路圓環沿線雨水下水道工程補助約5600萬元。

國土署表示，改善排水要能實質解決淹水，相關規畫將持續與基隆市政府研議，後續還會再增加經費支持。此外，另針對八斗子調和街下水道工程，計畫修正後，國土署也將再補助2700萬元。

林沛祥指出，今天會勘的基金一路與麥金路圓環，是安樂區通勤族往返高速公路的必經要道，但每逢颱風必淹水。

基隆市工務處長簡翊哲表示，過去擔任安樂區長時，颱風天曾與里長一同在山坡路段推摩托車，因雨水宣洩不及一直往下沖，大水很是恐怖。

林沛祥認為，基隆的排水系統多為日治時期規畫，確實不敷使用。感謝國土署積極給予經費支持，希望能讓市民免於淹水災害之苦。

立委黃建賓也說，類似的淹水問題在全台各地都有發生，尤其基隆地形特殊，多為山坡地，土石流風險仍存在，期望國土署能與基隆市政府密切合作，共同協助基隆解決淹水問題。

立院內政委員會考察基隆排水，林沛祥爭取近9600萬改善淹水。圖／林沛祥辦公室提供
立院內政委員會考察基隆排水，林沛祥爭取近9600萬改善淹水。圖／林沛祥辦公室提供
立院內政委員會考察基隆排水，林沛祥爭取近9600萬改善淹水。圖／林沛祥辦公室提供
立院內政委員會考察基隆排水，林沛祥爭取近9600萬改善淹水。圖／林沛祥辦公室提供

淹水 基隆港 國土署

延伸閱讀

跨政治光譜互動再加一 AIT：谷立言與黃國昌碰面談經濟、防衛

基隆原民文化廣場將花4千萬改造增天幕 與彩色屋連一氣拚觀光

國防預算將達GDP3%？ 林沛祥：別一天到晚玩數字遊戲

基隆六堵險圳岩盤崩落封步道 林沛祥爭取8200萬改善

相關新聞

已有5人不續任…王義川宣布辭政策會執行長 民進黨團幹部7長只剩柯建銘

民進黨立院黨團幹部改組受關注。民進黨立院黨團副幹事長王義川稍早宣布，不續任黨團幹部，並辭去民進黨政策會執行長，並表示，面...

民進黨內擬發動綠委連署改選總召 黨內人士：賴清德要動柯建銘了

民進黨兩波大罷免失利後，各派系持續劍指發動大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘；不過，柯建銘態度強硬，自認大罷免是窮盡一切可...

普發現金來了！朝野協商達成共識 特別預算公布後1個月內發放

立法院長韓國瑜今天召集朝野協商，討論行政院所提的韌性條例修正案，其中朝野僅對普發現金何時發放達成共識，將於特別預算公布後...

獨／環保署之狼事件延燒！部長公開信揭「尚有共犯」已啟動調查

原行政院環境保護署環境督察總隊長李健育，多年利用其在公務上之權勢及機會，對女性同仁、訓練班女學員、外部廠商女員工進行多次...

立院內政委員會考察基隆排水 林沛祥爭取近9600萬改善淹水

去年山陀兒、康芮颱風帶來豪大雨，造成基隆多處嚴重淹水災情，立法院內政委員會今天下午到基隆考察排水系統，立委林沛祥會同內政...

接見IPAC訪團 賴總統：台灣國防預算目標2030前達GDP5%

賴清德總統今天接見對中政策跨國議會聯盟（IPAC）訪問團時表示，台灣將持續提升國防實力，並與民主夥伴加強合作，共同發揮嚇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。