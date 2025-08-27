快訊

接見IPAC訪團 賴總統：台灣國防預算目標2030前達GDP5%

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天接見對中政策跨國議會聯盟（IPAC）訪問團時表示，台灣將持續提升國防實力，並與民主夥伴加強合作，共同發揮嚇阻力量。圖／總統府提供
賴清德總統今天接見對中政策跨國議會聯盟（IPAC）訪問團時表示，台灣將持續提升國防實力，並與民主夥伴加強合作，共同發揮嚇阻力量。圖／總統府提供

賴清德總統今天接見對中政策跨國議會聯盟（IPAC）訪問團時表示，台灣將持續提升國防實力，並與民主夥伴加強合作，共同發揮嚇阻力量。台灣明年度的國防預算比照北約標準將占GDP3.32%，目標在2030年前達到GDP5%，以強化自我防衛能力，也為維護區域和平穩定持續做出貢獻。

賴總統致詞時表示，去年7月IPAC在台北舉辦年會，籌組歷來規模最大的跨國國會議員訪問團來臺，並通過「IPAC聯大第2758號決議各國議會決議範本」，協助台灣反制中國的法律戰。也因為IPAC的正義之舉，英國、荷蘭、捷克等國國會以及歐洲議會，相繼通過相關友台的決議或動議，並有多國行政部門就此公開表達力挺台灣的立場，很期待未來能看到更多國家群起響應。

賴總統感謝IPAC今年以來持續以具體行動支持台灣，包括關切4月中國環台軍演，譴責中國去年3月策畫撞擊當時為副總統當選人蕭美琴訪問捷克期間的座車，以及在丹麥「哥本哈根民主高峰會」期間辦理活動與台灣高階訪團互動交流。

賴總統指出，近年來中國對台灣及周邊國家的文攻武嚇不斷，嚴重影響區域的和平穩定。面對中國、俄羅斯等威權國家持續合流，民主國家唯有全方位的合作才能共同守護和平、民主和自由。

賴總統表示，台灣也會在能源、AI高科技產業等領域跟其他民主國家攜手打造更有韌性的產業結構及民主供應鏈，展現更強大的團結力，讓彼此的經濟更繁榮、民主更鞏固。期盼未來IPAC能透過跨國議會網絡串聯，號召更多理念相近的盟友並肩同行，守護區域及全球的民主、和平與繁榮。

IPAC共同主席史密斯（Iain Duncan Smith）致詞時表示，IPAC聯盟將於今年11月於比利時舉行更大規模的年會，探討當前日益嚴峻的挑戰。尤其烏克蘭情勢更為明顯的例證；俄羅斯對烏克蘭野蠻入侵，包括伊朗、北韓及中國都支持俄羅斯的行動，這象徵威權國家集結的趨勢，不僅對許多領域造成影響，亦影響台灣未來的處境。因此，IPAC致力於喚起各國政府一同關注此議題，並阻止威權國家採取類似行動。

史密斯共同主席表示，IPAC有來自全球53個會員國的跨黨派議員，無論是左派或右派政黨，均團結一致，共同面對中國專制政權所帶來的威脅。也希望所有熱愛自由的國家都能攜手合作，正視目前自由民主所受到的挑戰，並保護台灣的自由與民主。

俄羅斯 國防預算

