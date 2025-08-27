快訊

橫跨藍綠白 AIT再釋出谷立言與陳其邁互動影片

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）、AIT高雄分處處長張子霖（Neil Gibson）和高雄市長陳其邁玩趣味遊戲，AIT稱彼此默契和樂趣完美展現高雄與美國之間的深厚友誼。圖片來源／截取自AIT臉書影片
美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）、AIT高雄分處處長張子霖（Neil Gibson）和高雄市長陳其邁玩趣味遊戲，AIT稱彼此默契和樂趣完美展現高雄與美國之間的深厚友誼。圖片來源／截取自AIT臉書影片

美國在台協會AIT）處長谷立言（Raymond Greene）與國防部長顧立雄、五名國民黨立委及民眾黨主席黃國昌會晤後，AIT傍晚再公布一則影片，是谷立言、AIT高雄分處處長張子霖（Neil Gibson）和高雄市長陳其邁玩趣味遊戲，稱彼此默契和樂趣完美展現高雄與美國之間的深厚友誼。

AIT臉書稍早前公布，谷立言與民眾黨主席黃國昌會面的照片，稱雙方討論美國與台灣在經濟、防衛及全社會韌性等議題上的合作；貼文再度重申，美國致力與民眾黨及台灣跨政治光譜的領袖互動，以進一步鞏固堅若磐石的美台夥伴關係。

AIT 谷立言 陳其邁 黃國昌 國民黨 民眾黨 美國在台協會

