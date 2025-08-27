快訊

165反詐騙專線去年成功攔阻詐騙3.79億 劉世芳自費買飲料致謝

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
賴政府全力強化民眾防詐意識，為提升政府打擊詐欺犯罪透明度，內政部警政署也推出「165打詐儀表板」等作為。內政部長劉世芳今日下午前往165反詐騙專線，自費準備飲料，向第一線同仁表達關心與謝意，指出去年成功攔阻詐騙金額3億7千9百多萬，感謝努力。

劉世芳表示，全年無休的165反詐騙專線是很多民眾查證詐騙案件的最佳管道，目前165反詐騙專線平均每天接獲上千通來電，不僅要在第一時間安撫民眾焦急的情緒，亦要迅速提供專業協助。

劉世芳指出，去年成功攔阻詐騙金額3億7千9百多萬元，除了感謝同仁努力，內政部也會持續關懷第一線執勤同仁的身心健康，適時提供協助。

