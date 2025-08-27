快訊

王義川宣布辭政策會執行長 民進黨團幹部7長只剩柯建銘

明天高溫上看38度！午後慎防雷陣雨 下周恐再有熱帶擾動發展

我去函陸方籲提供陸配除籍證明 陸委會證實：數十人陳情遭刁難

接受印度媒體專訪 林佳龍籲台印簽署FTA深化經貿合作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部長林佳龍。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
外交部長林佳龍。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

印度歷史最悠久的主流英文日報《政治家報》（The Statesman）近日刊登外交部長林佳龍專訪。林佳龍強調，台灣與印度同為全球民主社會不可或缺的夥伴，雙方合作是「天作之合」，希望台印能積極推動簽署自由貿易協定（FTA），並對深化雙邊經濟、科技與文化合作表達信心，同時嚴正駁斥中國大陸對台灣的錯誤主張。

《政治家報》報導稱，在中印歷經拉達克軍事對峙後努力修復緊張關係之際，台灣表達對印度的信心，並表示相信印度將採取措施深化雙邊包含半導體產業等各領域的合作。對此，林佳龍表示，台灣與印度都是全球民主社會不可或缺的夥伴，是「天作之合」。

林佳龍指出，目前有許多台灣企業正將投資從中國大陸移往其他地區，而印度可能是極佳的選項。林佳龍認為，台灣與印度應積極推動自由貿易協定，以建立全面性的經濟夥伴關係，同時因應美國總統川普宣布關稅政策所帶來的挑戰，他並直言，簽署 FTA 將有助於台商尋求中國大陸以外的投資選項，「我誠懇呼籲印度從戰略角度來思考這件事」。

針對近日中國大陸外長王毅訪印期間，中國大陸媒體聲稱印度外長蘇傑生（S. Jaishankar）認同「台灣屬於中國」，而印度嚴正否認「改變其對台立場」一事，林佳龍回應表示，北京對其他民主國家施壓毫無道理，尤其中國大陸一方面持續擴大與台灣的貿易，另一方面卻向其他民主國家施壓減少與台灣的互動。林佳龍並強調，「印度與台灣的關係聚焦於經濟、科技與文化交流，台印兩國經濟高度互補，中國為何要反對？」

林佳龍也藉《政治家報》嚴正駁斥北京一再聲稱台灣屬於中國大陸的說法，強調台灣是一個擁有強大民主信譽的獨立國家，並直言「中國一天都沒有統治過台灣⋯⋯他們也許只是在寫小說」，「即便同一個謊言重複一百遍，它也不會成為真理。」

記者詢及達賴喇嘛，林佳龍指出，台灣對這位西藏精神領袖懷有最高敬意，達賴喇嘛曾兩度造訪台灣，希望他保持健康並能再次訪台。至於近期太平洋島國論壇（PIF）領袖會議排除台灣及美國等對話夥伴參與，林佳龍則直指中國是「區域麻煩製造者」。

印度 林佳龍

延伸閱讀

馬紹爾群島國會大樓火災 林佳龍指示大使館表達慰問

林佳龍賀北投國中女壘奪冠 肯定重要里程碑

林佳龍：積極籌備國際青年大使協會 讓經驗得以傳承

台以醫療合作惹議 林佳龍：未資助屯墾區

相關新聞

已有5人不續任…王義川宣布辭政策會執行長 民進黨團幹部7長只剩柯建銘

民進黨立院黨團幹部改組受關注。民進黨立院黨團副幹事長王義川稍早宣布，不續任黨團幹部，並辭去民進黨政策會執行長，並表示，面...

民進黨內擬發動綠委連署改選總召 黨內人士：賴清德要動柯建銘了

民進黨兩波大罷免失利後，各派系持續劍指發動大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘；不過，柯建銘態度強硬，自認大罷免是窮盡一切可...

普發現金來了！朝野協商達成共識 特別預算公布後1個月內發放

立法院長韓國瑜今天召集朝野協商，討論行政院所提的韌性條例修正案，其中朝野僅對普發現金何時發放達成共識，將於特別預算公布後...

獨／環保署之狼事件延燒！部長公開信揭「尚有共犯」已啟動調查

原行政院環境保護署環境督察總隊長李健育，多年利用其在公務上之權勢及機會，對女性同仁、訓練班女學員、外部廠商女員工進行多次...

立院內政委員會考察基隆排水 林沛祥爭取近9600萬改善淹水

去年山陀兒、康芮颱風帶來豪大雨，造成基隆多處嚴重淹水災情，立法院內政委員會今天下午到基隆考察排水系統，立委林沛祥會同內政...

接見IPAC訪團 賴總統：台灣國防預算目標2030前達GDP5%

賴清德總統今天接見對中政策跨國議會聯盟（IPAC）訪問團時表示，台灣將持續提升國防實力，並與民主夥伴加強合作，共同發揮嚇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。