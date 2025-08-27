賴總統接見IPAC訪團 促民主團結發揮嚇阻力量

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）團訪台，總統賴清德今天接見時，代表台灣人民感謝IPAC以行動挺台，並強調台灣將持續提升國防實力，與民主夥伴加強合作，共同發揮嚇阻力量，同時攜手打造更有韌性的供應鏈，讓彼此經濟更繁榮、民主更鞏固。

總統賴清德下午在總統府接見IPAC訪團，包括英國保守黨前黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）、波蘭前外長芙緹嘉（Anna Fotyga）、瑞典國會議員柏恩特森（Magnus Berntsson）以及IPAC共同創辦人裴倫德（Luke de Pulford），總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部政務次長吳志中陪同出席。

賴總統致詞時表示，歡迎IPAC好朋友來到總統府，展現對民主台灣的堅定支持。去年7月IPAC在台北舉辦年會，籌組歷年最大IPAC訪團來台，並通過「針對聯大第2758號決議」的國會決議範本，協助台灣反制中國的法律戰。

賴總統提及，因為IPAC的正義之舉，英國、荷蘭、捷克等國國會以及歐洲議會相繼通過相關友台決議或動議，並有多國行政部門就此公開表達力挺台灣的立場，期待未來能夠看到更多國家群起響應。

賴總統說明，今年以來，IPAC持續以具體行動支持台灣，包括關切4月環台軍演、譴責中國去年3月策劃撞擊蕭副總統訪問捷克期間的座車，以及在丹麥哥本哈根民主高峰會期間辦理活動，與台灣高階訪團互動交流，總統代表台灣人民向IPAC表達最深的感謝。

賴總統強調，近年來中國對台灣及周邊國家的文攻武嚇不斷，嚴重影響區域的和平與穩定，面對中國、俄羅斯等威權國家持續合流，民主國家唯有全方位地合作，才能共同守護和平、民主跟自由，未來台灣將持續提升國防實力，並跟民主夥伴加強合作，共同發揮嚇阻力量。

賴總統指出，台灣明年度的國防預算比照北約標準將占GDP3.32%，目標在2030年前達到GDP5%，來強化自我防衛能力，也為區域和平穩定做出貢獻，台灣也會在能源、人工智慧（AI）、高科技產業等領域，跟其他民主國家攜手打造更有韌性的產業結構以及民主供應鏈，展現更強大的團結力，讓彼此的經濟更繁榮、民主更鞏固。

賴總統期盼，未來IPAC能夠透過跨國議會網路串連，號召更多理念相近的盟友並肩同行，守護區域及全球的民主、和平與繁榮。

史密斯致詞時則提到，IPAC正策劃相關活動促進更多國家攜手各項合作，比如將在11月於比利時登場的年會都至關重要。現在面臨許多新興且急迫的挑戰，如俄羅斯入侵烏克蘭，這代表威權國家正集結合作，像是伊朗、北韓還有中國都支持俄羅斯這次的行動，這也將影響包括台灣未來處境等各項領域跟方向。

史密斯強調，IPAC成員目前有來自53國的國會議員，都是跨黨派，左派、右派都團結面對威權主義威脅，也就是中國帶來的威脅，希望全世界愛好自由的國家能團結，讓更多人意識到自由與民主所受到的挑戰，並保護台灣的自由跟民主。

