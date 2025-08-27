快訊

土城汽車連撞5機車…騎士全被撞倒 38歲肇事駕駛「從沒考過駕照」

拋出震撼彈！去年8月才上任 台船董座黃正弘請辭獲准

去年裁定羈押柯文哲 法官呂政燁明將調任刑事庭審判長

賴總統接見IPAC訪團 促民主團結發揮嚇阻力量

中央社／ 台北27日電

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）團訪台，總統賴清德今天接見時，代表台灣人民感謝IPAC以行動挺台，並強調台灣將持續提升國防實力，與民主夥伴加強合作，共同發揮嚇阻力量，同時攜手打造更有韌性的供應鏈，讓彼此經濟更繁榮、民主更鞏固。

總統賴清德下午在總統府接見IPAC訪團，包括英國保守黨前黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）、波蘭前外長芙緹嘉（Anna Fotyga）、瑞典國會議員柏恩特森（Magnus Berntsson）以及IPAC共同創辦人裴倫德（Luke de Pulford），總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部政務次長吳志中陪同出席。

賴總統致詞時表示，歡迎IPAC好朋友來到總統府，展現對民主台灣的堅定支持。去年7月IPAC在台北舉辦年會，籌組歷年最大IPAC訪團來台，並通過「針對聯大第2758號決議」的國會決議範本，協助台灣反制中國的法律戰。

賴總統提及，因為IPAC的正義之舉，英國、荷蘭、捷克等國國會以及歐洲議會相繼通過相關友台決議或動議，並有多國行政部門就此公開表達力挺台灣的立場，期待未來能夠看到更多國家群起響應。

賴總統說明，今年以來，IPAC持續以具體行動支持台灣，包括關切4月環台軍演、譴責中國去年3月策劃撞擊蕭副總統訪問捷克期間的座車，以及在丹麥哥本哈根民主高峰會期間辦理活動，與台灣高階訪團互動交流，總統代表台灣人民向IPAC表達最深的感謝。

賴總統強調，近年來中國對台灣及周邊國家的文攻武嚇不斷，嚴重影響區域的和平與穩定，面對中國、俄羅斯等威權國家持續合流，民主國家唯有全方位地合作，才能共同守護和平、民主跟自由，未來台灣將持續提升國防實力，並跟民主夥伴加強合作，共同發揮嚇阻力量。

賴總統指出，台灣明年度的國防預算比照北約標準將占GDP3.32%，目標在2030年前達到GDP5%，來強化自我防衛能力，也為區域和平穩定做出貢獻，台灣也會在能源、人工智慧（AI）、高科技產業等領域，跟其他民主國家攜手打造更有韌性的產業結構以及民主供應鏈，展現更強大的團結力，讓彼此的經濟更繁榮、民主更鞏固。

賴總統期盼，未來IPAC能夠透過跨國議會網路串連，號召更多理念相近的盟友並肩同行，守護區域及全球的民主、和平與繁榮。

史密斯致詞時則提到，IPAC正策劃相關活動促進更多國家攜手各項合作，比如將在11月於比利時登場的年會都至關重要。現在面臨許多新興且急迫的挑戰，如俄羅斯入侵烏克蘭，這代表威權國家正集結合作，像是伊朗、北韓還有中國都支持俄羅斯這次的行動，這也將影響包括台灣未來處境等各項領域跟方向。

史密斯強調，IPAC成員目前有來自53國的國會議員，都是跨黨派，左派、右派都團結面對威權主義威脅，也就是中國帶來的威脅，希望全世界愛好自由的國家能團結，讓更多人意識到自由與民主所受到的挑戰，並保護台灣的自由跟民主。

賴清德 潘孟安 吳釗燮

延伸閱讀

高中生ChatGPT「全自動」炒股一個月竟賺25％！網酸：多頭行情猴子射飛鏢也有

陌生浪貓出現在門口不肯走 幾天後送上「意想不到驚喜」情侶檔感動收編

NBA／唐西奇堅持打歐錦賽 名嘴史密斯力挺：為國出賽值得讚賞

NBA／熱火將海史密斯交易至籃網！新賽季成功避開豪華稅

相關新聞

普發現金來了！朝野協商達成共識 特別預算公布後1個月內發放

立法院長韓國瑜今天召集朝野協商，討論行政院所提的韌性條例修正案，其中朝野僅對普發現金何時發放達成共識，將於特別預算公布後...

獨／環保署之狼事件延燒！部長公開信揭「尚有共犯」已啟動調查

原行政院環境保護署環境督察總隊長李健育，多年利用其在公務上之權勢及機會，對女性同仁、訓練班女學員、外部廠商女員工進行多次...

柯建銘朝野協商喊理性對話 韓國瑜讚：溫良恭儉讓總召回來了

兩波大罷免落幕後，立法院長韓國瑜今天召集朝野協商，研商行政院提出的「韌性條例」修正案，民進黨團總召柯建銘在朝野協商表示，...

黃國昌會面AIT處長谷立言 喊話台美關稅盡快有明確結果

民眾黨主席黃國昌與AIT處長谷立言昨天會面，雙方就台美關稅等議題交換意見。黃國昌表示，高關稅對中小企業造成嚴重衝擊，執政...

普發一萬完成朝野黨團協商！特別預算公布後一個月內發放

立法院27日舉行朝野黨團協商，討論「韌性特別條例」條文修正，其中大家最關心的「何時普發現金？」黨團共識決議，通過本次修正...

693億風災重建預算全數照列 藍委砍10億預備金提案改主決議

立法院財政聯席委員會今審查693億「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算」，預算全部照列。國民黨立委賴士葆刪除預備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。