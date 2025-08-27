普發現金來了！朝野協商達成共識 特別預算公布後1個月內發放

立法院長韓國瑜今天召集朝野協商，討論行政院所提的韌性條例修正案，其中朝野僅對普發現金何時發放達成共識，將於特別預算公布後1個月內開始執行；另外藍白提出修正動議，刪除200億元強化電力預算、總預算匡列為5700億元，全案將於本周五院會三讀。

立法院原三讀「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」匡列5450億元，但行政院本月又提出韌性特別條例修正案，將經費上限調高至5900億元，新增的450億元，除預留200億元用於產業支持，還有200億元用在強化電力韌性，另外加碼40億元照顧弱勢族群，並增加10億元左右用以普發現金作業所需相關經費。

韓國瑜今天召集朝野協商，國民黨團首席副書記長羅智強發言質疑，台電編列「強化電網韌性建設計畫」分10年投入5000多億元，但電網還是很脆弱，又再增加電力韌性200億元令人存疑；而且令人很不解的是，為何普發現金作業費要10億元？請部會說明清楚。

經濟部官員解釋，這次新增編列200億元強化電力預算，用於強化重要產業園區供電韌性，希望從單迴路改成雙迴路，保證供電穩定性；財政部官員則指出，普發現金的預算新增10億元，主要是台灣整體人口約2357萬人，原本預算少編7萬人，再加上作業費3億元，因此增10億元。

而民眾黨團總召黃國昌則不滿說，當初立法院審查韌性條例，除了普發現金外，幾乎是按照政院版本通過，接下來政院應該是按照條例送預算案，結果政院沒送來還指普發現金違憲，緊急送這份草案「趕鴨子上架」，又喊沒錢了要增加450億元，實在離譜至極！

最後朝野協商僅對韌性條例第9條達成共識，普發現金應於特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢，而行政院應於條例生效一個月內將特別預算送交立法院審議。

另外民眾黨團、國民黨團提出修正動議，刪除強化電力系統預算，將條例經費上限匡列為5700億元，另外中央部會要將預算工作計畫實施內容按季送立法院備查，並應設置資訊網站專區提供搜尋。不過這兩條修正動議均保留送院會處理，預料周五將上演表決大戰。

而藍白黨團還提出附帶決議，將條例上限提高至5700億元，其中預留200億元用於強化對產業支持、擴大協助範圍，並滿足產業需求，並增列40億元加強對弱勢族群；另外而且必須確保預留的200億元之中，不低於50億元用於「勞工就業安定措施」，另不低於50億元用於農業及產業發展支持。

立法院長韓國瑜（左）主持「因應國際情勢韌性條例修正案」朝野協商。記者曾學仁／攝影

