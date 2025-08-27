聽新聞
黃國昌會面AIT處長谷立言 喊話台美關稅盡快有明確結果
民眾黨主席黃國昌與AIT處長谷立言昨天會面，雙方就台美關稅等議題交換意見。黃國昌表示，高關稅對中小企業造成嚴重衝擊，執政黨不僅缺乏與民眾溝通，對於談判進展更是一無所知，希望能夠盡快有明確結果，也讓中小企業及早因應、減少可能傷害。
民眾黨今天在臉書發文，黃國昌昨天與美國在台協會（AIT）處長谷立言會面，針對國防韌性、台美關稅、司法改革及國內政治議題交換意見。
民眾黨表示，過去向來秉持財政紀律，並且嚴格監督政府，創黨主席柯文哲是首位主張國防預算應達到GDP占比3%的總統候選人，民眾黨支持必要的國防投入，唯一的堅持是「錢應該用在對的地方」，尤其台灣正面臨兵源不足的危機，軍人加薪法案卻未編入明年度中央總預算，執政黨是否真正重視國防，令人憂心。
黃國昌指出，高關稅嚴重衝擊台灣中小企業，執政黨不僅缺乏與民眾溝通，對於談判進展更是一無所知，希望能夠盡快有明確結果，也讓中小企業及早因應，減少可能造成的傷害。
民眾黨也說，為了實現真正的司法公正、恢復台灣人民對司法的信任，民眾黨持續推動司法改革，繼續把人民放在第一位，感謝AIT與民眾黨交流互動，未來也將持續推動國防韌性，守護珍視的自由民主制度。
