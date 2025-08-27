就安基金使用爭議不斷 勞動部爭取2.4億編回公務預算
勞動部就安基金使用近期屢遭外界質疑，勞動部年初提出3面向、6項策進作為，包含爭取合理編列公務預算，據統計，明年度將有新台幣2.4億元預算編回公務預算。
勞動部就安基金使用爭議層出不窮，從前勞動部長許銘春被質疑用就業安定基金辦音樂會、拍攝沙龍照引起非議，近日也有國民黨立委日前質疑合約核銷涉弊等。
立法院社會福利及衛生環境委員會今天到勞動部考察「勞動部業務及所屬各基金運用情形」，勞動部次長陳明仁會後向媒體說明考察狀況，並指出勞動部長洪申翰會中向立委說明就安基金檢討措施落實情形。
勞動部年初提出3面向、6項策進作為盼健全就安基金管理，包括爭取合理編列公務預算、律定用途範圍與支用原則、規範廣宣經費使用、強化審議機制、強化內控機制並運用外部稽核、增加公開資訊等。
其中在爭取合理編列公務預算部分，勞動部統計，明年從就安基金移撥至公務預算的額度為2.4億元。
勞動部說明，在中央115年度因新財劃法施行而財政困難情況下，勞動部仍依就安基金6項策進作為中的「非直接服務據點辦公處所修繕等機關基本行政費用以及與就業安定基金法定用途無關廣宣費用」，爭取2.4億元從就安基金編回公務預算。
勞動部強調，後續會依法依規善用經費，努力爭取勞工最大福祉；另外，在精進管理作為的強化內控機制並運用外部稽核部分，陳明仁表示，已在辦理採購作業，預計年底引進。
