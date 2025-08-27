快訊

土城汽車連撞5機車…騎士全被撞倒 38歲肇事駕駛「從沒考過駕照」

拋出震撼彈！去年8月才上任 台船董座黃正弘請辭獲准

去年裁定羈押柯文哲 法官呂政燁明將調任刑事庭審判長

就安基金使用爭議不斷 勞動部爭取2.4億編回公務預算

中央社／ 台北27日電
勞動部就安基金使用近期屢遭外界質疑，勞動部年初提出3面向、6項策進作為，包含爭取合理編列公務預算。圖／聯合報系資料照
勞動部就安基金使用近期屢遭外界質疑，勞動部年初提出3面向、6項策進作為，包含爭取合理編列公務預算。圖／聯合報系資料照

勞動部就安基金使用近期屢遭外界質疑，勞動部年初提出3面向、6項策進作為，包含爭取合理編列公務預算，據統計，明年度將有新台幣2.4億元預算編回公務預算。

勞動部就安基金使用爭議層出不窮，從前勞動部長許銘春被質疑用就業安定基金辦音樂會、拍攝沙龍照引起非議，近日也有國民黨立委日前質疑合約核銷涉弊等。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天到勞動部考察「勞動部業務及所屬各基金運用情形」，勞動部次長陳明仁會後向媒體說明考察狀況，並指出勞動部長洪申翰會中向立委說明就安基金檢討措施落實情形。

勞動部年初提出3面向、6項策進作為盼健全就安基金管理，包括爭取合理編列公務預算、律定用途範圍與支用原則、規範廣宣經費使用、強化審議機制、強化內控機制並運用外部稽核、增加公開資訊等。

其中在爭取合理編列公務預算部分，勞動部統計，明年從就安基金移撥至公務預算的額度為2.4億元。

勞動部說明，在中央115年度因新財劃法施行而財政困難情況下，勞動部仍依就安基金6項策進作為中的「非直接服務據點辦公處所修繕等機關基本行政費用以及與就業安定基金法定用途無關廣宣費用」，爭取2.4億元從就安基金編回公務預算。

勞動部強調，後續會依法依規善用經費，努力爭取勞工最大福祉；另外，在精進管理作為的強化內控機制並運用外部稽核部分，陳明仁表示，已在辦理採購作業，預計年底引進。

勞動部 就業安定基金

延伸閱讀

強化就安基金使用！勞動部推3面向、6項策進作為 年底前引進外部稽核

卓揆回應立委質詢 內閣異動超過五人

「零日攻擊」導演涉弊遭曝背後勢力是綠媒 卓榮泰：盤查後該辦就辦

非無薪假應該是「減班休息」！洪申翰挨網轟：改名詞就變好棒棒？

相關新聞

普發現金來了！朝野協商達成共識 特別預算公布後1個月內發放

立法院長韓國瑜今天召集朝野協商，討論行政院所提的韌性條例修正案，其中朝野僅對普發現金何時發放達成共識，將於特別預算公布後...

獨／環保署之狼事件延燒！部長公開信揭「尚有共犯」已啟動調查

原行政院環境保護署環境督察總隊長李健育，多年利用其在公務上之權勢及機會，對女性同仁、訓練班女學員、外部廠商女員工進行多次...

柯建銘朝野協商喊理性對話 韓國瑜讚：溫良恭儉讓總召回來了

兩波大罷免落幕後，立法院長韓國瑜今天召集朝野協商，研商行政院提出的「韌性條例」修正案，民進黨團總召柯建銘在朝野協商表示，...

黃國昌會面AIT處長谷立言 喊話台美關稅盡快有明確結果

民眾黨主席黃國昌與AIT處長谷立言昨天會面，雙方就台美關稅等議題交換意見。黃國昌表示，高關稅對中小企業造成嚴重衝擊，執政...

普發一萬完成朝野黨團協商！特別預算公布後一個月內發放

立法院27日舉行朝野黨團協商，討論「韌性特別條例」條文修正，其中大家最關心的「何時普發現金？」黨團共識決議，通過本次修正...

693億風災重建預算全數照列 藍委砍10億預備金提案改主決議

立法院財政聯席委員會今審查693億「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算」，預算全部照列。國民黨立委賴士葆刪除預備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。