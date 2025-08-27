民進黨規劃22縣市黨務座談 徐國勇：深化溝通即時闢謠
民進黨發言人韓瑩今天說，黨秘書長徐國勇請各業務單位著手規劃全國黨務座談與社團行程，希望黨部既有通路能更有效率協助中央即時闢謠與政績宣傳，並強化組織、深化溝通，讓民進黨成為中央執政最堅實的後盾。
民進黨召開中常會，韓瑩會後轉述，徐國勇談到府院黨一體，希望溝通更有效，闢謠也能即時澄清。
韓瑩說，徐國勇上任3天內，已邀集組織部、社運部、新聞部和新媒體等相關業務單位，除聽取業務簡報，也指示各單位著手規劃全國黨務座談、以及社團行程。
韓瑩轉述，徐國勇期盼黨部既有通路能更有效率協助中央執政，進行即時闢謠與政績宣傳，並且強化組織、深化溝通，讓民進黨成為中央執政最堅實的後盾。
至於徐國勇巡訪22縣市的規劃，韓瑩說，目前尚在規劃中，徐國勇將親自前往各地方黨部聽取民意，也會運用過去擔任發言人和媒體人的經驗，與地方溝通。
據轉述，徐國勇提出即時闢謠等想法，兼任民進黨主席的總統賴清德也認同闢謠的重要性。
另據轉述，徐國勇在中常會黨務報告時表示，國務青旗艦營8月28日至30日在桃園舉辦，希望透過活動強化青年組織量能，注入更多民主動能。
