普發一萬完成朝野黨團協商！ 特別預算公布後一個月內發放

立法院27日舉行朝野黨團協商，討論「韌性特別條例」條文修正，其中大家最關心的「何時普發現金？」黨團共識決議，通過本次修正條文規定，於特別預算公布後一個月內開始執行發放作業，並於七個月內發放完畢。預計29日本周五先完成特別條例條文修正三讀，但後續要再等政院送來特別預算書。

立法院長韓國瑜今召開朝野協商，討論「韌性特別條例」條文修正。主要協商要點包括：（第三條）增訂強化電力系統200億元；（第六條）經費上限提高至5,900億元；（第九條）普發現金於特別預算公布後一個月內開始執行發放作業，並於七個月內發放完畢。

黨團協商與會者，三黨團成員包括：藍黨團傅崐萁、王鴻薇、羅智強；綠黨團柯建銘、吳思瑤、陳培瑜；白黨團黃國昌、張啟楷。政府官員部分，主計總處、經濟部、財政部官員代表，以及衛福部長邱泰源、台電董座曾文生皆出席。

韓國瑜開場時表示，他先給柯建銘按個讚，因為柯總召今天第一個到現場。隨後柯建銘第一位發言，他簡短表示，今天除了協商特別條例，立法院目前法案部分，有包含「貨物稅條例」等共9條法案已經協商完畢，希望本周五能全部一起三讀通過。韓國瑜再次稱讚，今天的柯總召溫良恭儉讓。

羅智強表示，他對新增撥補台電200億有疑義，另詢問普發現金為何作業費要10億元，之前蔡政府任內普發現金作業費是3億元。

經濟部官員解釋，條文第三條強化電力的部分，這次新增編列200億元預算，用於強化重要產業園區供電韌性，希望用雙迴路保證供電穩定性；此外，美方宣布對等關稅後，產業希望增加支持，這筆經費未來也可用來支持產業。

財政部官員說明，普發現金的預算新增10億元，這部分不是作業費，而是因為台灣整體人口約2,357萬人，原本的預算少編列7萬人的經費。至於作業費3億元，維持跟以前一樣沒有變動。

黃國昌抨擊，韌性特別條例7月已經三讀，除了普發現金的部分，其他幾乎照政院版通過。條例三讀後，到現在已經有一段時間，但最重要的特別預算書，政院至今沒有送來，預算書應該是比現在想修正特別條例條文更加重要。

主計總處官員回應，是因為立院提出的普發現金有增加特別條例的支出，有違憲疑慮，為了使其合憲，所以才會需要先通過特別條例修正。黃國昌持續批評，民眾黨團對於主計總處說，為了解決違憲問題，所以先進行特別條例修正，而非先送預算來，這點無法接受。

王鴻薇質疑，這次條文修正想增加電力撥補200億，但之前台電千億撥補已被刪除，現在感覺像化整為零、巧立名目。

王鴻薇提及，這次增加預算名目是「強化電網韌性」，但2021年時，台電就有一個十年強化電網韌性計畫，金額高達5,645億元，該計畫後來精簡為六年。該計畫到今年7月底為止，預計331件工程之中，應完成107件，進度是32.02%，而目前實際進度有略超前。

王鴻薇說，台電十年計劃，平均下來一年560幾億元；後來縮短成六年計劃，平均一年的執行經費更高。災後重建條例也有強化電網韌性，總計超過100億元。前述這兩項，合計金額已經非常高，韌性特別條例再要200億元，沒有特別意義，「強化電網韌性」根本不缺錢。

曾文生解釋，十年計劃的部分，是2022年有發生很大的事故，當時很多電廠停電，以及因為台灣用電成長很快，現在也拉了很多電路到科學園區，5,600億元主要是在做這些，其中也包括避免重要電力設施跳電。這些是民眾和產業需求帶動用電增加，並非台電主動要額外增加。此外，行政院沒有撥補給台電3,000億元，只有500億元，另外2,500億元是增資，無法抵銷虧損。

至於條文第九條，有關發放日期，原條例規定10月底前要發放，這次修正為特別預算公布後七個月內發放完畢。王鴻薇說，可以理解發放現金的方式很多，有線上領取，也有實體領取；過去發放過程中，確實有民眾無法快速領取，所以她理解普發作業需要一段時間。

王鴻薇表示，她接受執行時間是七個月內發放完畢，也可請官員說明清楚，是否若超過七個月的時限將不再發放。財政部官員解釋，確實會規定，等領取的七個月期限到了之後，就會停止發放；至於以前發放現金6,000元時已經有一套機制，這次要做一些調整之後再執行。

對於此次條文修正案，藍白黨團附帶決議，將條例上限提高至5,700億元，其中預留200億元用於強化對產業支持、擴大協助範圍，並滿足產業需求，並增列40億元，以加強對弱勢族群之關懷服務。必須確保200億元之中，50億元用於「勞工就業安定措施」，另不低於50億元用於農業及產業發展支持。

最後，韓國瑜表示，協商結論：第一項，第九條按照協商通過；第二項，修正條文第三條、第六條，保留送院會處理；第三項，修正條文附帶一項決議；第四項，院會進行廣泛討論，由民眾黨團推派一位、民進黨團推派一位、國民黨團推派一位，每人發言3分鐘，之後逐條討論時不再發言，依序處理各黨團版本。條文修正案三讀後，不再進行三讀後之發言，各黨團也不再提出覆議。

韓國瑜提到，有關本會期院會最後一天，處理完協商之後，由於之前決議最後一天只處理四個議案，對於上開未及於最後一天處理的議案，預估不含三讀後發言仍至少要4小時，時間不夠。因此訂下會期加開一天院會，專門來處理這些議案。對此，民進黨團提出異議，韓國瑜表達後續再討論看看。

商品推薦