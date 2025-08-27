獨／環保署之狼事件延燒！部長公開信揭「尚有共犯」已啟動調查
原行政院環境保護署環境督察總隊長李健育，多年利用其在公務上之權勢及機會，對女性同仁、訓練班女學員、外部廠商女員工進行多次性騷擾和性侵行為，4月遭羈押禁見，並於6月13日偵查終結，認定涉犯10罪並被起訴。環境部同仁今收到部長公開信揭露，李健育性騷案件尚有其他共同行為人。環境部政務次長施文真證實，對此已請外部專家組成專案調查小組。
針對李健育的性騷和性侵行為，彭啓明多次強調，希望讓同仁對部內體系更信賴，自己對職場性騷和霸凌絕對零容忍，也鼓勵同仁若知悉他人或自己曾遭遇不當對待，或掌握任何涉及包庇、幫助或隱匿等相關資料，可直接來信部長專用信箱。
今天環境部職員收到部長公開信，信中揭露近期接獲陳情，環境部改制前發生的李健育性騷擾案件，尚有其他共同行為人，為釐清相關案情並全面審視處理，已立刻啟動調查，並聘請外部專家組成專案調查小組，另依當事人意願提供心理諮商，並為其後續司法救濟提供支援，也感謝受影響的同仁願意站出來，指控這些不法逾矩的侵犯行為。
彭啓明強調，環境部對性騷擾等違反性平的不當行為絕對零容忍，過往因為性騷擾防治意識的欠缺，以及對於性別平等的輕忽，部分主管可以應作為而未作為，造成部分同仁受到傷害，即便加害人已遭到檢察官起訴並羈押，但不代表就此可鬆懈。
施文真說，已請外部委員進行相關調查，也強調無論哪個機關都要積極處理違反工作性平的行為，職場文化一定要透過這樣的態度來整頓形塑。
