柯建銘朝野協商喊理性對話 韓國瑜讚：溫良恭儉讓總召回來了

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜（左）主持「因應國際情勢韌性條例修正案」朝野協商。記者曾學仁／攝影
立法院長韓國瑜（左）主持「因應國際情勢韌性條例修正案」朝野協商。記者曾學仁／攝影

兩波大罷免落幕後，立法院韓國瑜今天召集朝野協商，研商行政院提出的「韌性條例」修正案，民進黨團總召柯建銘在朝野協商表示，今天是823結束後朝野協商，朝野應該要理性對話來追求國家發展；韓國瑜聽完後稱讚，今天要給柯總召點兩個讚，「溫良恭儉讓，柯總召回來了」，以前是「溫良恭從來不讓」，謝謝柯總召理性發言。

韓國瑜今天召集朝野黨團協商，行政院所提出的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正案。韓國瑜在朝野協商一開始時稱，「要先給柯總召按個讚，柯總召第一個到現場」。

柯建銘發言前還對著在野黨幹部說「笑一下」，接著指出，今天是823結束以後，我們要開始展開另一個層面的開始，應該要理性對話，追求國家發展 ，在這裡言明在先。

柯建銘接著說明政院版立場指，特別條例本來是5450億元，多增加了450億元，達到5900億元，而增加的450億元第一是強化電力系統，匡列200億元，第二是加碼弱勢族群匡列40億，第三是發放現金作業費用匡列10億元，第四則是下階段預留匡列200億元。

柯建銘發言完畢後，韓國瑜稱，謝謝柯總召的發言，要幫柯總召第二個點讚，「溫良恭儉讓了，柯總召回來了，以前是溫良恭儉，從來不讓」，謝謝柯總召理性發言，朝野展開理性討論與對話，相信對未來黨團運作、行政與立法之間的互動都會大有幫助。

