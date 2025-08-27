聽新聞
0:00 / 0:00
693億風災重建預算全數照列 藍委砍10億預備金提案改主決議
立法院財政聯席委員會今審查693億「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算」，預算全部照列。國民黨立委賴士葆刪除預備金10億元的提案，改為主決議。
立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會今開聯席會議，審查行政院函請審議「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」。
經上午質詢、下午審議，693億風災後復原重建特別預算全數照列。
賴士葆等提案，本次特別預算列有「預備金」30億元，辦理特別預算期間各項工作經費執行，今年度總預算已編定第一預備金39.5億元、第二預備金80億元與災害準備金50億元，合計169.5億元；考量特別預算本質有「臨時」、「預備金不足支應」等特色，為免疊床架屋，造成納稅義務人認為有小金庫之嫌，此項經費可予精簡，減輕財政負擔，刪除預備金10億元。賴的提案則改為主決議。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言