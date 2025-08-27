快訊

693億風災重建預算全數照列 藍委砍10億預備金提案改主決議

聯合報／ 記者屈彥辰張曼蘋／台北即時報導
立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會今開聯席會議，審查行政院函請審議「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」。記者張曼蘋／攝影
立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會今開聯席會議，審查行政院函請審議「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」。記者張曼蘋／攝影

立法院財政聯席委員會今審查693億「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算」，預算全部照列。國民黨立委賴士葆刪除預備金10億元的提案，改為主決議。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會今開聯席會議，審查行政院函請審議「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」。

經上午質詢、下午審議，693億風災後復原重建特別預算全數照列。

賴士葆等提案，本次特別預算列有「預備金」30億元，辦理特別預算期間各項工作經費執行，今年度總預算已編定第一預備金39.5億元、第二預備金80億元與災害準備金50億元，合計169.5億元；考量特別預算本質有「臨時」、「預備金不足支應」等特色，為免疊床架屋，造成納稅義務人認為有小金庫之嫌，此項經費可予精簡，減輕財政負擔，刪除預備金10億元。賴的提案則改為主決議。

災後 賴士葆 國民黨 總預算 立法院 復原重建 丹娜絲颱風

普發一萬完成朝野黨團協商！特別預算公布後一個月內發放

立法院27日舉行朝野黨團協商，討論「韌性特別條例」條文修正，其中大家最關心的「何時普發現金？」黨團共識決議，通過本次修正...

獨／環保署之狼事件延燒！部長公開信揭「尚有共犯」已啟動調查

原行政院環境保護署環境督察總隊長李健育，多年利用其在公務上之權勢及機會，對女性同仁、訓練班女學員、外部廠商女員工進行多次...

柯建銘朝野協商喊理性對話 韓國瑜讚：溫良恭儉讓總召回來了

兩波大罷免落幕後，立法院長韓國瑜今天召集朝野協商，研商行政院提出的「韌性條例」修正案，民進黨團總召柯建銘在朝野協商表示，...

693億風災重建預算全數照列 藍委砍10億預備金提案改主決議

立法院財政聯席委員會今審查693億「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算」，預算全部照列。國民黨立委賴士葆刪除預備...

感謝AIT會藍委 朱立倫：透過交流了解國民黨重視國防

AIT處長谷立言（Raymond Greene）日前與國民黨立委碰面。國民黨主席朱立倫表示，感謝AIT跟國民黨立委溝通，...

速度太慢？風災光電板清運挨批 彭啓明喊委屈：很認真在處理

立法院財政聯席委員會今審查693億「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算」，在野黨立委針對光電板清運議題強力質詢，...

