693億風災重建預算全數照列 藍委砍10億預備金提案改主決議

立法院財政聯席委員會今審查693億「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算」，預算全部照列。國民黨立委賴士葆刪除預備金10億元的提案，改為主決議。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會今開聯席會議，審查行政院函請審議「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」。

經上午質詢、下午審議，693億風災後復原重建特別預算全數照列。

賴士葆等提案，本次特別預算列有「預備金」30億元，辦理特別預算期間各項工作經費執行，今年度總預算已編定第一預備金39.5億元、第二預備金80億元與災害準備金50億元，合計169.5億元；考量特別預算本質有「臨時」、「預備金不足支應」等特色，為免疊床架屋，造成納稅義務人認為有小金庫之嫌，此項經費可予精簡，減輕財政負擔，刪除預備金10億元。賴的提案則改為主決議。

