聽新聞
0:00 / 0:00
感謝AIT會藍委 朱立倫：透過交流了解國民黨重視國防
AIT處長谷立言（Raymond Greene）日前與國民黨立委碰面。國民黨主席朱立倫表示，感謝AIT跟國民黨立委溝通，大家透過交流，深入了解國民黨的政策，國民黨重視國防，同時也重視對話交流。
朱立倫今在中常會表示，過去幾年，國民黨對外的政策，尤其是對美、對日關係都不斷在深化交流。大罷免之後，日本、美國訪問團都不斷跟國民黨有密切交流，上周日本自民黨青年局率團到國民黨訪問，下周日本國會議員團也要到訪；兩大智庫也特別訪問國民黨。
朱立倫說，特別感謝AIT跟國民黨立委來溝通，大家透過交流，深入了解國民黨政策、雙D戰略。國民黨重視國防，同時加強溝通，減少對立、減少衝突，相信透過交流，讓國際友人更深入了解國民黨。
同時，朱立倫說，民進長期造謠、抹黑、抹紅，透過各種方式，對國際友人散發非常多的謠言，包括國民黨大幅刪減國防預算，這完全不是事實。連行政院長卓榮泰在大罷免之後，都說這是謠言，國民黨要透過不斷努力，希望讓國際友人更清楚，中華民國是中國國民黨創建的，國民黨是守護中華民國的政黨。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言