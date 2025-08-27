感謝AIT會藍委 朱立倫：透過交流了解國民黨重視國防

AIT處長谷立言（Raymond Greene）日前與國民黨立委碰面。國民黨主席朱立倫表示，感謝AIT跟國民黨立委溝通，大家透過交流，深入了解國民黨的政策，國民黨重視國防，同時也重視對話交流。

朱立倫今在中常會表示，過去幾年，國民黨對外的政策，尤其是對美、對日關係都不斷在深化交流。大罷免之後，日本、美國訪問團都不斷跟國民黨有密切交流，上周日本自民黨青年局率團到國民黨訪問，下周日本國會議員團也要到訪；兩大智庫也特別訪問國民黨。

朱立倫說，特別感謝AIT跟國民黨立委來溝通，大家透過交流，深入了解國民黨政策、雙D戰略。國民黨重視國防，同時加強溝通，減少對立、減少衝突，相信透過交流，讓國際友人更深入了解國民黨。

同時，朱立倫說，民進長期造謠、抹黑、抹紅，透過各種方式，對國際友人散發非常多的謠言，包括國民黨大幅刪減國防預算，這完全不是事實。連行政院長卓榮泰在大罷免之後，都說這是謠言，國民黨要透過不斷努力，希望讓國際友人更清楚，中華民國是中國國民黨創建的，國民黨是守護中華民國的政黨。

