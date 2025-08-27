速度太慢？風災光電板清運挨批 彭啓明喊委屈：很認真在處理

立法院財政聯席委員會今審查693億「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算」，在野黨立委針對光電板清運議題強力質詢，環境部長彭啓明表示，「我很委屈，光電板很認真在處理」。彭啓明也說明，清運廠商給完成日期是9月5日，如未清理完畢，將依照「廢棄物清理法」，進行代位求償。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會今開聯席會議，審查行政院函請審議「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」，彭啓明列席備詢。

國民黨立委陳菁徽說，彭啓明前幾天說若廠商無法把嘉義的光電板清完，環境部就要接手。清光電板速度有夠慢，有網友表示環境部出手又要拿納稅人的錢處理，環境部小編馬上回「不要輕信轉傳未經查證的影片，環境部會持續查核，訴諸司法追查」。她不認識網友，網友覺得自己很委屈，網友在造謠嗎？彭啓明回應，「我也很委屈啊，你說的不是事實啊，光電板我們也很認真在處理，卻說還要用公眾的錢，我也很委屈。」

陳菁徽追問何謂接手，錢從哪裡來等。彭啓明表示，會依照廢清法，進行代位求償，如果到9月5日都沒有清，會走到那一步，編的這16億裡，主要是處理石棉、廢棄物，沒有包含光電板，光電板是0，環境部沒有出錢，會有安排，有查過這家公司手上的錢還夠用，基本上不會用到政府的錢，就是要求限定清除完畢。

彭啓明也說，按照時間，明天還要再開罰一張300萬元，廠商提出清運計畫書，預計9月5日可以清完，如果9月5日做不到，政府一定要出手，因為破壞環境，他們未來還要在台灣做生意，要負起責任。已經共罰了900萬，後面就是一張300萬元的罰單，沒有花政府的錢，「請委員幫我澄清，當天如果是有記者訪問萬一沒清完怎麼辦，沒清完的話就依照廢清法，代位求償索討。」

陳菁徽針對追蹤光電板，表示光電板有編號，8月底前有信心給清單嗎？彭啓明說，能源署跟環境部有個平台，正在登錄中 13.5萬片太多了，給他們一點時間，希望早點看到，每一個代號都（有），有的是掉到水裡去，碼已經掉了，要求廠商要秤重，量有多少，必須有證明出來，可能會到9月中。

國民黨立委葉元之也關心針對清運廠商，倘未如期如約清運完畢，是否可能採「假扣押」等。彭啓明說，台灣是法治國家，必須按照法令，委員說的也有在準備，像假扣押等等，廠商現在提出清理計畫，正審核中，承諾是9月5日，真的沒有到，政府就要出手，會請教律師如何進行，但相信這家公司有表現出積極態度，還是給一點機會。

