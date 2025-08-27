強化就安基金使用！勞動部推3面向、6項策進作為 年底前引進外部稽核

快訊

中央社／ 台北27日電
立法院社會福利及衛生環境委員會27日到勞動部考察「勞動部業務及所屬各基金運用情形」，勞動部次長陳明仁會後向媒體說明考察狀況，包含就安基金檢討落實情形。圖／中央社
勞動部就業安定基金使用屢遭外界質疑，勞動部次長陳明仁今天表示，已提出3面向、6項策進作為，健全就安基金管理，包括外部稽核機制已在辦理採購作業，預計年底引進。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天到勞動部考察「勞動部業務及所屬各基金運用情形」，陳明仁會後向媒體說明考察狀況。

就安基金中有關文宣費的使用，近期屢遭外界質疑，陳明仁表示，勞動部長洪申翰會中向立委說明就安基金檢討措施落實情形，從用途、管理及資訊公開等3面向，提出6項策進作為，包括爭取合理編列公務預算、律定用途範圍與支用原則、規範廣宣經費使用、強化審議機制、強化內控機制並運用外部稽核、增加公開資訊等。

陳明仁也說，在管理面部分，除強化就安基金管理委員會的權力與職責、提供更充分資料給予審議外，也擴大內控機制範圍，並將引進外部稽核制度，目前已在辦理採購作業。

陳明仁說，順利的話，今年底就能針對一些新增計畫，或運用超過一定範圍的計畫及宣導費部分，引進外部稽核制度，類似委託會計、獨立單位審視相關財會資料是否合法合規等，也許年底就有辦法按季提供報告。

針對外界質疑，陳明仁說，勞動部都有收到相關意見及評論，未來不管怎樣的採購案件，都會依循政府採購法合法合規進行，而開口契約是常運用的做法，也會針對開口契約的使用有相應檢討。

考察 勞動部 洪申翰 就業安定基金

