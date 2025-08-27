批民進黨能源政策錯誤 朱立倫盼政府懸崖勒馬
國民黨下午在中央黨部舉行中常會，主席朱立倫親致詞時表示最近的內閣改組的確讓人很失望，所有主導大罷免的人都沒事，一些非政治性、比較專業性的閣員卻被換掉，而真正在大罷免過程中，為民進黨、為罷團在那邊加油打氣、支持協助的閣員都沒事。
朱立倫也表示最近綠能弊案一件又一件，從這麼嚴重的弊案可以看出，民進黨的能源政策是完全錯誤的，尤其長期走光電，在風災後，展現出對環境的大衝擊，再加上弊案連連、不斷補貼「綠友友」，整個能源政策幾乎崩盤，這才是國家最大的危機。針對這次公投有約74％的民眾支持核電延役，朱立倫強調雖然沒有通過門檻，但這是最大民意的展現，希望民進黨政府不要一錯再錯，要懸崖勒馬。
