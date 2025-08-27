快訊

罷免傅崐萁失敗！「台派」咖啡店黯然關了 從花蓮轉台南開店

與中央同步改組 民進黨4部門主管換人

擺脫「情勒鳥」APP！Google翻譯推教學模式搶市 還有超強即時翻譯

批民進黨能源政策錯誤 朱立倫盼政府懸崖勒馬

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
國民黨下午舉行中常會，主席朱立致詞時表示最近的內閣改組的確讓人很失望，所有主導大罷免的人都沒事，一些非政治性、比較專業性的閣員卻被換掉。記者曾吉松／攝影
國民黨下午舉行中常會，主席朱立致詞時表示最近的內閣改組的確讓人很失望，所有主導大罷免的人都沒事，一些非政治性、比較專業性的閣員卻被換掉。記者曾吉松／攝影

國民黨下午在中央黨部舉行中常會，主席朱立倫親致詞時表示最近的內閣改組的確讓人很失望，所有主導大罷免的人都沒事，一些非政治性、比較專業性的閣員卻被換掉，而真正在大罷免過程中，為民進黨、為罷團在那邊加油打氣、支持協助的閣員都沒事。

朱立倫也表示最近綠能弊案一件又一件，從這麼嚴重的弊案可以看出，民進黨的能源政策是完全錯誤的，尤其長期走光電，在風災後，展現出對環境的大衝擊，再加上弊案連連、不斷補貼「綠友友」，整個能源政策幾乎崩盤，這才是國家最大的危機。針對這次公投有約74％的民眾支持核電延役，朱立倫強調雖然沒有通過門檻，但這是最大民意的展現，希望民進黨政府不要一錯再錯，要懸崖勒馬。

國民黨下午舉行中常會，主席朱立致詞時表示最近的內閣改組的確讓人很失望，所有主導大罷免的人都沒事，一些非政治性、比較專業性的閣員卻被換掉。記者曾吉松／攝影
國民黨下午舉行中常會，主席朱立致詞時表示最近的內閣改組的確讓人很失望，所有主導大罷免的人都沒事，一些非政治性、比較專業性的閣員卻被換掉。記者曾吉松／攝影

朱立倫 大罷免 民進黨 能源政策

延伸閱讀

內閣異動 朱立倫：沒有檢討反省誠意令人失望

朱立倫再提交棒：盼新團隊與社會主流民意結合 藍白合不能變

侯友宜談核廢、黨魁與內閣改組 強調安全、團結、民意

「柯建銘必須離開國會」 朱立倫：他留立院是對不起台灣社會

相關新聞

刑法修法無期徒刑最重不得假釋 立院將再開公聽會拚過關

立法院司法及法制委員會今天併案審查刑法修正草案，朝野立委對當中有關「無期徒刑不得假釋」持可討論態度，不過執政黨立委認為要...

傅崐萁系統中常委提案獲通過 黨主席領表登記時間順延兩周

國民黨主席10月18日改選。國民黨立院黨團總召傅崐萁系中常委陳俗蓉與立委鄭正鈐提案，盼黨主席選舉登記領表期順延兩周，自9...

速度太慢？風災光電板清運挨批 彭啓明喊委屈：很認真在處理

立法院財政聯席委員會今審查693億「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算」，在野黨立委針對光電板清運議題強力質詢，...

批民進黨能源政策錯誤 朱立倫盼政府懸崖勒馬

國民黨下午在中央黨部舉行中常會，主席朱立倫親致詞時表示最近的內閣改組的確讓人很失望，所有主導大罷免的人都沒事，一些非政治...

與中央同步改組 民進黨四部門主管換人

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會宣布四位黨務主管改組，分別是國際事務部主任由陳文昊接任；社會運動部主任由吳易...

跨政治光譜互動再加一 AIT：谷立言與黃國昌碰面談經濟、防衛

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）近日與國防部長顧立雄和五位國民黨立委碰面後，AIT臉書公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。