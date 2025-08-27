與中央同步改組 民進黨四部門主管換人

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會宣布四位黨務主管改組，分別是國際事務部主任由陳文昊接任；社會運動部主任由吳易翰接任；客家事務部主任由黃駿翔接任；新住民事務部主任由張瑜庭接任。

賴清德指出，第一位，國際事務部主任由陳文昊同志接任，他畢業於美國史丹佛大學政治學系、喬治城大學外交學院亞洲研究學系碩士，也曾於吳焜裕國會辦公室、法國在台協會、澳洲駐台辦事處等機構任職，去年6月就任國際部副主任，同年9月代理主任，有豐富的國際事務歷練，期許他能透過在不同國家機構工作的經驗，協助民進黨持續推展與國外政黨的交流。

賴清德表示，第二位，社會運動部主任由吳易翰同志接任，他從基層黨工做起，曾在中央黨部組織推廣部與社會運動部服務，在去年6月就任社運部副主任，經過組織部與社運部的歷練，了解地方組織脈絡，也熟知與各社團組織交流，期待他能持續為黨拓展社會組織良好關係。

賴清德指出，第三位，客家事務部主任由黃駿翔同志接任，他曾擔任蕭美琴國會辦公室助理、竹東鎮公所機要秘書，去年6月上任客家部副主任，今年2月代理主任，是新竹客家子弟，擔任鎮公所機要秘書時，積極推廣客家文化活動，十分了解客家地方事務，期望他未來能幫助黨深耕客庄組織，以及強化與客青群體的連結。

賴清德表示，第四位，新住民事務部主任由張瑜庭同志接任，她曾擔任黃偉哲國會辦公室助理、民進黨婦女部專員，以及桃園市政府新住民聯合服務中心的副執行長、社會局專門委員，長期關心社政與新住民議題，深知新住民各項的需求，期許他上任後，可以扮演黨與新住民之間的橋梁，深化彼此關係。

賴清德說，希望這四位新主管能堅守黨的精神、價值，和國勇秘書長、黨部同仁一起打拚，協助黨務發展大步向前。

