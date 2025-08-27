快訊

罷免傅崐萁失敗！「台派」咖啡店黯然關了 從花蓮轉台南開店

與中央同步改組 民進黨4部門主管換人

擺脫「情勒鳥」APP！Google翻譯推教學模式搶市 還有超強即時翻譯

聽新聞
0:00 / 0:00

跨政治光譜互動再加一 AIT：谷立言與黃國昌碰面談經濟、防衛

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene，右）近日與國防部長顧立雄和五位國民黨立委碰面後，AIT臉書公布，谷立言與民眾黨主席黃國昌（左）會面的照片。取自AIT臉書
美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene，右）近日與國防部長顧立雄和五位國民黨立委碰面後，AIT臉書公布，谷立言與民眾黨主席黃國昌（左）會面的照片。取自AIT臉書

美國在台協會AIT）處長谷立言（Raymond Greene）近日與國防部長顧立雄和五位國民黨立委碰面後，AIT臉書公布，谷立言與民眾黨主席黃國昌會面的照片，稱雙方討論美國與台灣在經濟、防衛及全社會韌性等議題上的合作；貼文再度重申，美國致力與民眾黨及台灣跨政治光譜的領袖互動，以進一步鞏固堅若磐石的美台夥伴關係。

AIT周一在臉書連發兩文，分別曝光處長谷立言上周三與顧立雄會面，以及當天與五位國民黨立委碰面的訊息，均討論美台防衛合作。

AIT指出，谷立言與顧立雄會面，討論美國將持續依據台灣關係法履行對台承諾，以強化台灣防衛能力；雙方也交換意見，探討美台在傳統與不對稱軍事嚇阻及社會韌性領域的進一步合作。

國民黨周一晚間在臉書感謝AIT對國民黨持續經營夥伴關係以提升國家安全和韌性的肯定，並稱國民黨積極推動國防韌性，監督各方面國防落實進度，也支持國防預算占GDP達3.5%；國民黨將以實際行動維護國家安全，提高國軍待遇，強化美方與中華民國的防衛合作。

從AIT照片可見，與談的國民黨立委包含牛煦庭、林沛祥、羅智強、陳永康和徐巧芯，國民黨國際部主任黃介正也在列。

AIT指出，谷立言與國民黨立委會面討論美台防衛合作，對國民黨持續的夥伴關係以提升台灣國家安全與全社會韌性致意；美國歡迎各方繼續展現對台灣防衛改革與經費投入的堅定承諾，美國致力與跨政治光譜的領導人互動以進一步鞏固堅若磐石的美台夥伴關係。

AIT 黃國昌 美國在台協會

延伸閱讀

綠委接力砲柯建銘 黃國昌轟噁心：喊打喊殺自己都忘了？

吳思瑤指AIT與顧立雄、藍委見面「兩樣情」 國民黨：不尊重美方

卓榮泰為「預算凍結誤說刪除」道歉 黃國昌：重賞民進黨一巴掌

嗆記者遭炎上 黃國昌今稱「誤會」：是嗆記者所引述的網友

相關新聞

刑法修法無期徒刑最重不得假釋 立院將再開公聽會拚過關

立法院司法及法制委員會今天併案審查刑法修正草案，朝野立委對當中有關「無期徒刑不得假釋」持可討論態度，不過執政黨立委認為要...

傅崐萁系統中常委提案獲通過 黨主席領表登記時間順延兩周

國民黨主席10月18日改選。國民黨立院黨團總召傅崐萁系中常委陳俗蓉與立委鄭正鈐提案，盼黨主席選舉登記領表期順延兩周，自9...

速度太慢？風災光電板清運挨批 彭啓明喊委屈：很認真在處理

立法院財政聯席委員會今審查693億「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算」，在野黨立委針對光電板清運議題強力質詢，...

批民進黨能源政策錯誤 朱立倫盼政府懸崖勒馬

國民黨下午在中央黨部舉行中常會，主席朱立倫親致詞時表示最近的內閣改組的確讓人很失望，所有主導大罷免的人都沒事，一些非政治...

與中央同步改組 民進黨四部門主管換人

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會宣布四位黨務主管改組，分別是國際事務部主任由陳文昊接任；社會運動部主任由吳易...

跨政治光譜互動再加一 AIT：谷立言與黃國昌碰面談經濟、防衛

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）近日與國防部長顧立雄和五位國民黨立委碰面後，AIT臉書公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。