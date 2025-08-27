跨政治光譜互動再加一 AIT：谷立言與黃國昌碰面談經濟、防衛

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）近日與國防部長顧立雄和五位國民黨立委碰面後，AIT臉書公布，谷立言與民眾黨主席黃國昌會面的照片，稱雙方討論美國與台灣在經濟、防衛及全社會韌性等議題上的合作；貼文再度重申，美國致力與民眾黨及台灣跨政治光譜的領袖互動，以進一步鞏固堅若磐石的美台夥伴關係。

AIT周一在臉書連發兩文，分別曝光處長谷立言上周三與顧立雄會面，以及當天與五位國民黨立委碰面的訊息，均討論美台防衛合作。

AIT指出，谷立言與顧立雄會面，討論美國將持續依據台灣關係法履行對台承諾，以強化台灣防衛能力；雙方也交換意見，探討美台在傳統與不對稱軍事嚇阻及社會韌性領域的進一步合作。

國民黨周一晚間在臉書感謝AIT對國民黨持續經營夥伴關係以提升國家安全和韌性的肯定，並稱國民黨積極推動國防韌性，監督各方面國防落實進度，也支持國防預算占GDP達3.5%；國民黨將以實際行動維護國家安全，提高國軍待遇，強化美方與中華民國的防衛合作。

從AIT照片可見，與談的國民黨立委包含牛煦庭、林沛祥、羅智強、陳永康和徐巧芯，國民黨國際部主任黃介正也在列。

AIT指出，谷立言與國民黨立委會面討論美台防衛合作，對國民黨持續的夥伴關係以提升台灣國家安全與全社會韌性致意；美國歡迎各方繼續展現對台灣防衛改革與經費投入的堅定承諾，美國致力與跨政治光譜的領導人互動以進一步鞏固堅若磐石的美台夥伴關係。

