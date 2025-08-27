獨／出任新任國發會主委？葉俊顯回應了
內閣改組名單傳出國發會主委將由前中經院院長葉俊顯出任，葉俊顯接到記者詢問，是否被徵詢出任國發會主委，並沒有否認，但隨即反問「行政院發布了嗎？」。他說，行政院未發布前，他不便受訪，也無法回應任何問題，「一切以新聞稿為主」。
被問到未來施政想法，以及是否做好心理準備等問題，葉俊顯皆以「一切以新聞稿為主，這是我的標準答案」回應。
內閣改組調整多達15人，行政院預定明天舉行記者會對外說明。其中龔明鑫接任經濟部長、前中經院院長葉俊顯任國發會主委。知情人士說，葉俊顯在中經院時期就對政府提供很多政策分析，尤其疫情期間更是對紓困政策提出解方，他過往的研究內容也就是公平機制、資源分配，相信未來在國發會更能發揮所才，進行資源調配跟調度，非常適才適所。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言